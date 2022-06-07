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الثلاثاء، 07-06-2022 04:21 م

طرق تحفيز هرمون السعادة في جسم الإنسان

هرمون_السعادة


الوكيل الإخباري - يعد هرمون السعادة من الهرمونات الكيميائية، التي تزداد عندما يشعر الإنسان بالسعادة، وعندما يزداد إفرازه، يزيد الشعور بالثقة والاتزان لدى الشخص، لذلك يعتبر من أفضل الهرمونات التي تحفز في جسم الإنسان.

وهناك بعض الطرق التي تساعد في تحفيز هرمون السعادة، ومن خلال هذا التقرير سوف نرصدها لكِ حتى تدعمي جسمكِ بهذه الطرق، وتزيدي شعوركِ بالسعادة والثقة.

طرق تحفيز هرمون السعادة في جسم الإنسان:

  1. الأطعمة

  توجد مجموعة من الأطعمة مسؤولة عن زيادة هرمون السعادة داخل جسم الإنسان، وتحسن حالته المزاجية، أبرزها:

  · الأطعمة البروتينية، مثل: الأسماك، والبيض.

  · المكسرات، مثل: اللوز والبندق والجوز واللب الأبيض.

  · الخضروات، مثل: السبانخ والملوخية لاحتوائهما على الأحماض الدهنية المسؤولية عن هرمون السعادة.

  · الفواكه، مثل: الموز والبرقوق والكيوي والمانجو والطماطم.

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2. الرياضة
هناك علاقة قوية بين هرمون السعادة والرياضة بشكل عام، لأنها تحسن الحالة المزاجية للإنسان، وتزيد النشاط البدني الذي يعزز الإنسان بثقته في نفسه، ويمكنكِ ممارسة أشكال متنوعة من الرياضة، فالأمر لا يتوقف على نوع معين، مثل: التمارين الرياضية في صالات الجيم أو الألعاب الجماعية، مثل: كرة القدم أو السلة، أو الألعاب الفردية مثل السباحة وغيرها.

 

3. الحب
قوة الحب تزيد هرمون السعادة في جسم الإنسان، وعندما يجد الشخص الحب الحقيقي يشعر بالسعادة المُفرطة، وبالتالي يزداد إفراز الهرمون داخل جسمه بشكل تلقائي.
وهرمون الحب يطلق عليه اسم "أوكستيسين" وهو ناقل عصبي مسؤول عن الحالة المزاجية داخل الجسم، ويفرز هرمون الحب في الرأس، ثم ينتقل إلى الغدة النخامية التي تفرز الأندروفين المسؤول عن هرمون الحب، ومن ثم السعادة لدى الإنسان.

 

 

زهرة الخليج

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