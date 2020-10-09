عوامل ترفع خطر النزيف بعد استئصال اللوزتين

الوكيل الاخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن خطر النزيف بعد جراحة استئصال اللوزتين، يرتفع لدى الأطفال الأكبر سناً، والأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، وقصور الانتباه.





ومن العوامل الأخرى، التي ترفع هذا الخطر، العدوى المصحوبة بحمى، واحتقان الحلق، وصعوبات البلع في الأسابيع، التي تسبق الجراحة.





وأشارت الرابطة إلى أن النزيف قد يحدث أيضا بعد الجراحة بأسابيع، مشددة على ضرورة أخذه على محمل الجد، إذ يمثل حالة طارئة تستلزم علاجاً طبياً سريعاً.

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