فوائد الإحماء قبل اللعب

الوكيل الإخباري - لا يختلف اثنان على أهمية الإحماء قبل اللعب، فعلى الرغم من بساطة تمارين الإحماء، واستغراقها عشر دقائق فقط، إلا أن لها مفعول السحر في تحسين الأداء وتجنب الإصابات أثناء اللعب، لهذا السبب نستعرض اليوم فوائد الإحماء قبل التمارين الرياضية، وطرق بسيطة تساعدك على تنفيذ تمارين الإحماء.



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نلقي الضوء في السطور القادمة على أهم الفوائد التي تمنحها تمارين الإحماء لجسمك، ودورها الهام في تهيئة الجسم والعقل إلى بدء التمارين الرياضية بشكل سليم :

تهيئة القلب والأوعية الدموية

عندما تبدأ العضلات بالحركة، يتهيأ القلب والأوعية الدموية عن طريق ضخ المزيد من الدم بشكل أسرع إلى جميع أجزاء الجسم، مما يقلل من الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم الذي قد يحدث عند بداية اللعب، أو أداء التمارين الرياضية.



الوقاية من الإصابات

أشارت بعض الدراسات إلى ارتباط تمارين الإحماء بالوقاية من الإصابات التي تحدث أثناء الكثير من الألعاب الرياضية بنسبة 30% على الأقل؛ لأنها تحسن من مقاومة أنسجة وعضلات الجسم للأحمال، والمجهود الشاق الذي يتعرض له اللاعبون أثناء المباريات.

مرونة العضلات

يساعد الإحماء على تدفق الدم عبر الأنسجة، مما يؤدي إلى زيادة مرونة العضلات وليونتها، وهو ما ينعكس على الحد من معدل الإصابة بالشد العضلي والتمزق أثناء التمارين الرياضية.



درجة حرارة الجسم

يوضح الخبراء أن الأداء الرياضي أثناء التمارين يكون أكثر فعالية عندما ترتفع درجة حرارة الجسم قليلاً، وهو ما تقدمه تمارين الإحماء بمنتهى البساطة؛ لأنها تساعد على رفع درجة حرارة الجسم.



التنسيق مع الجهاز العصبي

تساهم تمارين الإحماء في تهيئة الجهاز العصبي حتى يستعد لبداية التمارين، مما يؤدي إلى التواصل بشكل أفضل مع عضلات الجسم، لأن الجسم والعقل يحتاجان أن يكونا على اتصال؛ حتى يكون التمرين فعالاً.



الاستعداد النفسي

لا شك أن التوتر النفسي، وضغوط الحياة اليومية من أكثر العوامل التي قد تتسبب في ضعف الأداء أثناء التدريب أو ممارسة الألعاب الرياضية؛ لذا يساعدك الإحماء على الانفصال عن حياتك اليومية، وتجنب التشتت، إلى جانب التركيز في اللعب أو أداء التمارين فقط.

بابونج

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