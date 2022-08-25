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الخميس، 25-08-2022 03:18 م

فوائد ماسك اللبن الرائب للوجه

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الوكيل الإخباري - اللبن الرائب هو عنصر غذائي بسيط وصحي تستخدمه الكثير من السيدات في الهند على البشرة، يأتي مع أطنان من العناصر الغذائية وكذلك البروبيوتيك الصديقة للأمعاء، والتي تمنح صحتنا الداخلية دفعة كبيرة بشكل تراكمي. ولكن ما نتجاهله غالبًا هو أن اللبن الرايب مفيد للبشرة، فهو يساهم بشكل كبير في جمالنا الخارجي، إذا قمتي بتضمين اللبن الرائب في نظامك اليومي للعناية بالبشرة ، فيمكنك تجربة سحره بسهولة.

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 فوائد لبن الرائب للبشرة

 

اللبن الرائب يقشر بعمق
اللبن الرائب غني بحمض ألفا هيدروكسي الطبيعي (AHA) المسمى " حمض اللاكتيك " ، مما يجعله عامل تقشير طبيعي رائع . يمكن أن يساعدك على التخلص من طبقات الخلايا الميتة بلطف من سطح بشرتك ، ويكشف عن طبقة جديدة وناعمة من الخلايا تحتها.


اللبن الرائب يغذي البشرة الجافة
يمكن لحمض اللاكتيك الموجود في اللبن الرائب أن يجعل البشرة الجافة أكثر نعومة ونعومة ومرونة. تساعد العناصر الغذائية الموجودة في المكون أيضًا في تغذية البشرة الجافة والباهتة بشكل جميل.


يقضي على الشيخوخة
كما أنه يحتوي على الكثير من الدهون الصحية ، والتي توفر ما يكفي من الرطوبة على الجلد ويعطيها صحية، نظرة الشباب عن طريق منع الشيخوخة المبكرة وإشاراته ( خطوط غرامة ، التجاعيد ، بقع العمر ، وما إلى ذلك).


اللبن الرائب يحمي من الشمس

اللبن الرائب غني بفيتامين C المضاد للأكسدة الذي يحارب أضرار الجذور الحرة ، وبالتالي يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة .


اللبن الرائب يخفف العلامات والنغمات
نظرًا لكونه حمضيًا بطبيعته ومحمّل بالزنك، فهو يعمل كعامل تبييض قوي يزيل البقع والعلامات والعيوب واسمرار البشرة والتصبغ بفعالية.


اللبن الرائب يهدئ الالتهاب
تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في اللبن الرائب في تهدئة الجلد ، وبالتالي تخفيف حروق الشمس والالتهابات الأخرى.


اللبن الرائب يمنع الاختراق
يمتلك خصائص تطهير ممتازة بسبب وجود حمض اللاكتيك ، الذي يساعد في تنظيف المسام ومنع ظهور الحبوب .


اللبن الرائب يكافح العدوى
يحتوي اللبن الرائب على خصائص مذهلة مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ، مما يحافظ على البشرة خالية من الجراثيم والبكتيريا والفطريات. نتيجة لذلك ، يمكنك الابتعاد عن حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والعديد من التهابات الجلد الطفيفة إلى الكبيرة.

 

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