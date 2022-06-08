الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحويل ملف "قضية التحرش " في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

مواطن يضرب معلما بالعصا في المفرق والتربية توضح

الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له في 5 سنوات

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

سيارة تصدم حشدا موقعة قتيلا و30 اصابة في برلين

وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ .. ما السبب!

الاحتلال يعتقل صيادين في بحر غزة

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب الخليل

إرادة ملكية بترفيع ضباط في الجيش

الأربعاء، 08-06-2022 12:05 م

كشف علامة رئيسية تشير إلى ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم

04-06-22-895945866


الوكيل الإخباري - أعلن خبراء موقع Eat This, Not That الأمريكي، أن التبول المتكرر هو علامة رئيسية تشير إلى ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم.

اضافة اعلان

ويشير الخبراء، إلى أن التبول المتكرر هو محاولة الجسم التخلص من نسبة السكر الزائدة في الدم مع البول، ما يؤدي إلى تكرار الذهاب إلى المرحاض.

 

وبالطبع يصاحب هذه العلامة، الشعور المستمر بالعطش. لأن كثرة التبول تسبب جفاف الجسم. لذلك عند الشعور بالعطش دائما يجب مراجعة الطبيب، لتشخيص السبب.

ويمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم نتيجة انخفاض حساسية الجسم لتأثير الأنسولين. لذلك عند فقدان مصدر الطاقة يشعر الشخص بتعب مزمن. وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن يشعر الشخص بالجوع عند ارتفاع مستوى السكر بالدم، ويمكن أن ينخفض وزنه كثيرا.


ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم مشكلات في العيون، فقد تنتفخ عدسة العين ويتغير شكلها، ما يؤدي إلى إزدواج الرؤية، أو رؤية ضبابية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المستمر لمستوى السكر في الدم، إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، الذي يظهر على شكل وخز وحرقة وتنمل في الأطراف، ويطلق على هذه الحالة - الاعتلال العصبي المحيطي.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
900

أثر الضغط المرتفع على الأم والجنين

380e58aab3

الإفراط في السكر يسبب الإسهال

bellyfat

دهون البطن قد تساعد على علاج العظام بشكل أسرع

62664b19aa2bf

دراسة..نصف البشر يعانون من الصداع

image

ارتجاع العصارة الهضمية قد يؤدي لسرطان المريء

tbl_articles_article_26330_944cc6dba42-72a8-4c46-91a0-297fcecf79bc

أعراض الإصابة بارتجاع المريء

أخبار متعلقة
ايس

مَن الممنوعون من تناول الآيس كريم؟

1024x576-hlbuz-780x470

فوائد صحية منوعة لخل التمر للنساء

ضغط الدم

معلومات عن انخفاض ضغط الدم