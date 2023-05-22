"كورتيزون الشعر" يدقّ جرس الإنذار حول أمراض القلب

الوكيل الإخباري- اقترح بحث جديد أن فئة من هرمونات الستيرويد، التي تُفرز كاستجابة للتوتر وتوجد في شعر فروة الرأس، قد تشير إلى من هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.



وعُرض البحث ضمن أعمال المؤتمر الأوروبي حول السمنة، الذي انعقد في دبلن بين 17 و20 مايو (آيار)، وأجرى البحث فريق من جامع إيراسموس في روتردام بهولندا.



ووفق موقع "مديكال إسكبريس"، أشار الباحثون إلى إمكانية قياس المستويات طويلة المدى من الكورتيزول في شعر فروة الرأس، وشكله غير النشط، الذي يُعرف باسم "كورتيزون الشعر"، لمعرفة مدى تأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وتوزيع الدهون في الجسم.



وقام الباحثون بتحليل مستويات الكورتيزول والكورتيزون في 6341 عينة شعر من رجال ونساء تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، ضمن دراسة متعددة الأجيال ضمت أكثر من 167 ألف شخص من سكان شمال هولندا.



وبعد متابعة استمرت 7 سنوات أصيب 133 شخصاً بأمراض قلبية، وتم تقييم العلاقة طويلة الأمد بين مستويات الكورتيزول والكورتيزون والأمراض القلبية الوعائية.



ووجدت التحليل أن الذين لديهم مستويات عالية من الكورتيزون على المدى الطويل كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، وقد ارتفع هذا إلى أكثر من 3 مرات، لدى من تزيد أعمارهم عن 57 عاماً.

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