الوكيل الإخباري - كيف أصوم شهر رمضان بدون تعب أو إرهاق، ويُعتبر شهر رمضان وقتاً مميزاً في السنة بكل ما فيه من روحانيات وشعائر ويتميز بالمائدة الشهية.

اضافة اعلان

ويعاني الكثير من الأشخاص من التعب والإرهاق خلال الشهر الفضيل جراء الصيام لساعات طويلة وعدم تناول الطعام والشراب لساعات تزيد عن العشر، مما يؤثر سلباً على أداء مهامهم اليومية ويفقدهم القدرة على التركيز والإنتباه. لذلك من المهم جداً التعرف على هذه الأسباب لمنعها.





بحسب أخصائية التغذية آية عبد النمر، فإن البعض يشعر بالتعب خلال فترة الصيام ويكون هذا لعدة أسباب، منها:





1 - فقدان السوائل بالجسم: بعد ساعات طويلة من الصيام، يفقد الجسم السوائل. وعدم حصول الجسم على كفايته من السوائل خلال فترة ما بين الفطور والسحور، يضع الجسم في حالة من الجفاف يصاحبها التعب والإرهاق. لذا يُنصح باستهلاك كمية كافية من الماء، بما يقارب 10-12 كوب من المياه وليس من العصائر أو مشروبات الكافيين (القهوة والشاي) لأنها مدرة للبول، فبالتالي يخسر الجسم من السوائل.

2 - تناول الملح بكثرة: يُعد الصوديوم من أهم المكونات الحيوية التي تساعد في الوظائف الطبيعية للعضلات والأعصاب، وضروري توازن الماء والملح في الجسم. ولكن الإفراط في استهلاك الصوديوم يُسبب الشعور بالعطش خلال الصيام ما يضع الجسم في حالة من الجفاف تجعل الصيام أصعب وتؤدي للشعور بالتعب والارهاق والصداع. لذا تنصح الأخصائية آية بضرورة تجنب مصادر الصوديوم مثل مكعبات مرق الدجاج والمخللات والمعلبات واللحوم المُصنعة والمكسرات المُملحة، ويمكن استخدام البهارات الخالية من الملح والاعشاب المجففة والقليل من الليمون والخل.

3 - فقدان بعض المعادن والأملاح الضرورية: من أهم المعادن خلال رمضان والصيام هو البوتاسيوم، الذي يعمل على التخلص من الصوديوم من الجسم، ويسهم في المساعدة على حفظ توازن المياه في الخلايا وبالتالي تقليل الإحساس بالعطش والجفاف الذي بدوره يزيد من الشعور بالتعب والإرهاق. ومن فوائد البوتاسيوم الأخرى خلال شهر رمضان تقليل اضطراب العضلات، وتحفيز النشاط العصبي، وخفض التوتر والقلق، والتحكم في ضغط الدم.

4- سوء التغذية: إن تناول نظام غذائي متكامل مكون من المجموعات الغذائية الخمسة وهي (النشويات – البروتينات – الأجبان والألبان – الفواكه- الخضراوات) ضروري لمد الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة الحيوية والبيولوجية. فعدم الحصول على مختلف المجموعات الغذائية أو تناولها بكميات قليلة يؤدي إلى الهبوط في سكر الدم مما يُسبب الصداع والدوخة والتعب والإرهاق للصائمين. لذا ينبغي التأكد من استهلاك حاجتك من مختلف المجموعات الغذائية لتجنب الإرهاق والتعب خلال شهر رمضان.

5 - التغيير في ساعات النوم: في رمضان، تتغير ساعات نومنا ونظام حياتنا تماشياً مع الشهر الفضيل حيث الإستيقاظ لقيام الليل أو تناول وجبة السحور قد يؤدي لقلة ساعات النوم وتغير في الساعة البيولوجية للإنسان، وبذلك يشعر الصائم بالتعب والإرهاق خلال ساعات الصيام. لذا تنصح الأخصائية آية بوجوب الخلود إلى الفراش في وقت أبكر ليتسنى لك الحصول على بضع ساعات من النوم قبل الإستيقاظ مجدداً عند الفجر.

6 - تناول الأدوية بشكل خاطئ: يعاني البعض من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة ما يُحتم تناول أدوية تتماشى مع وقت الوجبات. وتغيير هذه الأوقات خلال شهر رمضان يزيد من شعور المريض بالتعب والإرهاق، لذا يجب على المرضى مثل مرضى السكر والضغط و غيرها من الأمراض المزمنة زيارة الطبيب المعالج ومناقشة كميات وأوقات الادوية في رمضان

هي

اظهار أخبار متعلقة

