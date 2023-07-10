الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين في مهرجان جرش

الارصاد : أول موجة حر ستؤثر على الاردن ودرجات الحرارة تلامس 45 مئوية

كنعاني: لا يمكن الكشف عن موعد زيارة رئيسي إلى السعودية

الخصاونة يلتقي وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري

سوريا.. سعر صرف جديد لدولار الحوالات

التسهيلات الجديدة للمقدسيين "خطوة إضافية مهمة" في مسار الرعاية الهاشمية

ضبط 722 اعتداء على قناة الملك عبد الله خلال شهري أيار وحزيران

9400 جلسة محاكمة عن بُعد خلال حزيران الماضي

الإثنين، 10-07-2023 09:26 ص

كيف تتصرف في حال معاناة أحد الأشخاص من الاختناق ؟

244474


الوكيل الإخباري- يحدث الاختناق عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية، ما يؤدي إلى إعاقة مرور الهواء.

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن غالبًا ما يكون الأمر بسبب الطعام لدى الأشخاص البالغين، وبلع الأجسام الصغيرة للأطفال الصغار.

اضافة اعلان


ويبقى السؤال.. ما خطوات الإسعافات الأولية لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون من الاختناق؟


إمالة المصاب للأمام مع الضرب على الظهر ولأعلى


وضع قبضة اليد على بطن المصاب فوق منطقة السرة


لفّ الذراعين حول المصاب


الضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب


يتم الضغط خمس مرات مع التكرار حتى خروج الجسم الغريب


إجراء الإنعاش القلبي الرئوي في حال الإغماء

 

 

سي ان ان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FMnyv

ما هي أبرز 6 محفزات تؤدي إلى تفاقم حالة الربو؟

dca5d303c2528b0ce5da9d8d79e8252f7

عرض شائع يشير الى الاصابة بفقر الدم

2023_7_9_18_29_7_931

لمرضى التهاب المفاصل .. 6 نصائح للنوم بعمق

Image 1

ابتكار المنتجات البديلة عن الحرق: هل باتت المعادلة الفعالة للحد من التدخين وأضراره؟

image

7 أسرار تساعد على إطالة العمر

2019_5_26_14_58_40_805

كيف تمنع تزايد البعوض؟

أخبار متعلقة
2023_7_7_18_4_52_612

6 خطوات يجب اتباعها اذا شعرت بألم الصدر المفاجئ

190613105628135~6

5 ‫مخاطر تهدد طفلك في المنزل .. كيف تتعامل معها ؟