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الإثنين، 14-08-2023 10:15 م

لعشاق القهوة- هذا ما يحدث للجسم عن تناول 3 أكواب يوميًا

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الوكيل الإخباري- هناك مشروب شهير، إذا تم تناوله بشكل يومي، يصبح الإنسان أقل عرضة للإصابة بأمراض في غاية الخطورة، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.اضافة اعلان


وقال شعبان إن المشروب الشهير الذي يقصده هو القهوة، مشيرًا إلى تعدد الفوائد التي تقدمها للجسم، خاصةً عند تناول 3 أكواب منها على مدار اليوم.

وأكد العميد الأسبق لمعهد القلب أن القهوة تمثل أهمية كبيرة لصحة الكلى، موضحًا أن الانتظام في تناولها يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

وأوضح أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بصفة يومية ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأقل عرضة للخفقان، بحسب كلية القلب الأمريكية.

علاوة على ذلك، كشفت دراسة منشورة في مجلة "Nutrients"، أن شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا يساعد على خفض الضغط الدم المرتفع بنسبة تزيد عن 60% ويرجع السبب إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة، وفقًا لموقع "Health".

وهناك فوائد أخرى تقدمها القهوة للجسم، خاصةً عند تناولها بدون سكر، حددها موقع "Healthline" في النقاط التالية:

- الوقاية من الزهايمر والخرف والشلل الرعاش.

- إمداد الجسم بالطاقة، لغناه بالكافيين.

- تقنية الجسم من السموم والأملاح والسوائل، بفضل خصائصها المدرة للبول.

- فقدان الوزن، لأنها تساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وكبح الشهية.

- مكافحة الاكتئاب.

- تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

 




 

 


 

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