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الأربعاء، 11-11-2020 10:20 ص

لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية.. عليكم بالكمامة لهذه الأسباب

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس مركز البحوث المصرية السابق الدكتور هاني الناظر، عن مجموعة من الفوائد الطبية لارتداء مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية والجلدية للكمامة.

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ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن الناظر أنها تحمي المريض الذي يعاني من حساسية صدرية من استنشاق الأتربة التي تحملها الرياح والشوائب العالقة في الجو التي تسبب الأزمات الربوية الصعبة.

 

وأوضح الناظر أن ارتداء الكمامة يحمي مريض الجيوب الأنفية من نوبات التهابات الجيوب المؤلمة نتيجة التقلبات الجوية والرياح المتربة.


وعن مرضى الحساسية الجلدية، أشار إلى أن الكمامة تحميهم من ظهور أعراض الحساسية الجلدية التي تنتج عن استنشاق المواد التي تسبب في ظهورها.


وأوضح أنها تحمي عند الخروج في الصباح الباكر من الهواء البارد الذي يؤدي لرشح الأنف والعطس والإصابة بنزلات البرد.


وأشار إلى أن الكمامة تعمل أيضا على الحماية من الإصابة بـأمراض الجهاز التنفسي المعدية والخطيرة التي تسببها أنواع مختلفة من البكتريا والفيروسات والفطريات.


ولفت إلى أنها تحمي كذلك من ملوثات الجو الناتجة عن عوادم السيارات وأي ملوثات صناعية أو غيرها.

 

سبوتنيك

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