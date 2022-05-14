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السبت، 14-05-2022 01:20 م

لمن لا يفضل تناول الخضروات.. جرب هذه الأفكار لن تندم

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الوكيل الإخباري - تعتبر الخضروات من أكثر المأكولات ذات القيمة الغذائية العالية، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا (CDC) على ثلاث حصص يوميًا، فيما يحصل أقل من 10٪ من البالغين على الحد المطلوب في كل يوم.

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ولكن لماذا؟.. والجواب هنا أن كثيرا من الناس ببساطة يكرهون طعم الخضروات ولا يفضلون تناولها، ولذلك إليك عدة أفكار للحصول على حصص نباتية أكثر في وجباتك اليومية جربها، فلن تندم أبداً.

 

1- أضف الحمص أو تغميسك المفضل على الخضرات

غالبًا ما ينصح اختصاصيو التغذية بتقديم الخضروات مع التغميس المفضل لديك، سواء كان ذلك بالحمص أو الصلصة.
فقد أظهرت دراسة مثيرة للاهتمام أنه عندما يتم تقديم الخضروات الطازجة مع غمس بنكهة الأعشاب للأطفال، الذين يصعب إرضاؤهم، فإنهم يأكلون 62٪ أكثر من الخضروات التي يتم تقديمها بمفردها.
كما أن الأطفال كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لرفض تناول الخضروات بمفردها، مقارنة عند تقديمها مع تغميس.

 

2 - الخضروات المشوية فكرة مذهلة
تعتبر فكرة شوي الخضروات أكثر قبولا لأولئك الذين لا يفضلونها نيئة أو مطبوخة على البخار أو أي نوع من الخضروات إلى حد كبير هو تحميصها.
والخضروات المحمصة والمقرمشة من الخارج تتكون عليها السكريات الطبيعية، مما يجعلها أكثر حلاوة، مع إضافة القليل من زيت الزيتون والفلفل وأي أعشاب تفضلها.

 

3- أضف الخضروات إلى البيض أو تناولها كحساء
هناك طرق بديلة للاستمتاع بالخضروات، عبر إضافتها إلى نظامك الغذائي فمثلاً حساء الخضار فكرة جيدة.
أو إضافتها إلى أطباق البيض أو المعكرونة أو كرات اللحم أو في ساندويتش الجبن المفضل لديك مع الطماطم أو الخيار أو ضمن المخبوزات الأخرى.

 

4 - ركز على الفاكهة
توفر الفاكهة الطازجة العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل العديد من الخضروات، بما في ذلك الفيتامينات A و C، والكاروتينات، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم وغيرها.
وبعض من أفضل أنواع الفواكة التي يمكنك الاستمتاع بها بسبب نقص الخضار في نظامك الغذائي تشمل تلك التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومرتفعة في الماء، مثل الفراولة والتوت البري والعليق والحمضيات والبطيخ والشمام والكيوي والخوخ.

 

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