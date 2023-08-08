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الثلاثاء، 08-08-2023 08:26 ص

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر بدون سكر؟

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الوكيل الاخباري - يعتاد معظم الأشخاص على تحلية الشاي الأخضر عند تحضيره، للتخلص من مذاقه المرير، الذي يصعب عليهم تقبله، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله بدون سكر؟

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يستعرض في التقرير التالي، تأثير الشاي الأخضر بدون سكر على الجسم، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Very wellhealth".


هل تناول الشاي الأخضر بدون سكر مفيد للجسم؟
ثبت أن تناول الشاي الأخضر بدون سكر أكثر فائدة للجسم، حيث يساعد على:


1- الوقاية من أمراض القلب
يلعب الشاي الأخضر بدون سكر دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصةً عند تناول 5 أكواب منه في اليوم، لاحتوائه على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة.


2- ضبط سكر الدم
يصبح الشاي الأخضر أكثر فعالية في تنظيم مستويات السكر بالدم عند تحضيره دون استخدام أي محليات.

3- الحد من السكتة الدماغية
في دراسة يابانية سابقة، وجد الباحثون أن تناول 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر بدون سكر في اليوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


4- حماية البشرة من أشعة الشمس
للشاي الأخضر بدون سكر تأثيرات إيجابية على صحة البشرة، حيث يساهم في حمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.


5- فقدان الوزن
تزداد قدرة الشاي الأخضر على إنقاص الوزن الزائد عند تحضيره بدون سكر، حيث يتميز باحتوائه على نسبة ضئيلة جدًا من السعرات الحرارية، كما يساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم وتقليل الشعور بالجوع.

6- تعزيز صحة المخ
يمثل الشاي الأخضر بدون سكر أهمية كبيرة لصحة المخ، حيث يساهم في تقوية الذاكرة وتعزيز التركيز وزيادة الانتباه، لاحتوائه على الكافيين وحمض L-theanine.


7- مكافحة السرطان
عند تناول الشاي الأخضر بدون السكر، يقل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15% وسرطان القولون والمستقيم بنسبة تتراوح بين 30 و40%، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة.


الكونسلتو


 




 

 


 

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