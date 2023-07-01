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السبت، 01-07-2023 02:08 م

ما أسباب تورم الأقدام؟

ما_أسباب_تورم_القدم


الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن تورم الأقدام له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المركز أن أسباب تورم الأقدام تتمثل في الوقوف أو الجلوس طويلاً والإفراط في تناول الملح، بالإضافة إلى البدانة والتقدم في العمر، بينما قد ينذر تورم الأقدام بقصور الأوردة.

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الوذمة الحرارية
وأشار المركز إلى أن تورم الأقدام يعد من المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الصيف فيما يعرف بالوذمة الحرارية، أي تجمع السوائل في القدم بسبب ارتفاع درجة الحرارة ورطوبة الهواء.

ولمواجهة تورم الأقدام ينبغي الإقلال من الملح والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مثل المشي والركض وتمارين تنشيط الأوردة، مع شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر إلى لترين. ومن المهم أيضاً رفع الأقدام من حين إلى آخر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تورم الأقدام، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، لاسيما إذا كان التورم مصحوباً بأعراض أخرى مثل الاحمرار والألم والحمى وضيق التنفس وألم في القفص الصدري.

 

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