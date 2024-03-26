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الثلاثاء، 26-03-2024 12:16 م

ما الكمية المناسبة لتناول الحلويات في رمضان؟

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الوكيل الإخباري - يحتاج الكثير من الناس إلى التحكم في كمية الحلويات التي يتم تناولها في رمضان حتى لا تسبب أضرارًا كبيرة وخاصًة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، فما الكمية المناسبة؟

ونوضح في التقرير التالي الكميات الآمنة لحلويات رمضان، بحسب الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري التغذية العلاجية.

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وأوضحت فؤاد، أن الكمية المناسبة لتناول الحلويات في رمضان تعتمد على أمرين الأول هو وقت تناول الحلويات والثاني الكمية التي يتم تناولها.


وأشارت فؤاد، إلى أنه لا يجب تناول الحلويات بأي شكل من الأشكال بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، وذلك لأن الجسم في هذا الوقت يكون لديه استنفار شديد مع ارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة الإفطار ومع تناول الحلويات يعرض الجسم لضغط شديد.


وأكدت فؤاد، أن التوقيت المناسب لتناول الحلويات يكون بعد صلاة التراويح ولتخفيف حدة السكريات يجب أن يتم وضع اللبن عليها أو تناولها مع الزبادي.


وقالت فؤاد، إن الكميات المناسبة من الحلويات تكون مثلاً تناول واحدة أو اثنين من القطايف الرمضانية وعدم تناولها كل يوم ويجب أن يتم حسابها على حسب الاحتياجات الغذائية لكل شخص.


وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن الطفل حتى عمر عام يتناول 1000 وحدة وكل سنة يتم زيادة 100 وحدة من السعرات الحرارية إلى سن 20 عامًا.


وأشارت فؤاد الى أن الشخص الطبيعي يتناول 2000 وحدة كل يوم ويزيد إلى 2500 حسب طبيعة العمل أو ممارسة الرياضة الشاقة.


وأكدت أن من يصل وزنه إلى 70 كجم يجب تناول 2000 وحدة ويكون تقسيمها كالتالي في رمضان 1000 وحدة ساعة الإفطار و500 في وجبة السحور و500 وحدة بين الوجبتين.


وأوضحت فؤاد، أنه يجب أن تشتمل الوجبة مثلا 6 وحدات نشويات و4 وحدات بروتينات و3 وحدات دهون لتوفير احتياجات الجسم من المواد الغذائية.

 

الكونسلتو 

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