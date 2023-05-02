مخاطر الإفراط في تناول الملح.. والاستغناء عنه أيضاً

الوكيل الإخباري- حذر المركز الاتحادي للتغذية من الإفراط في تناول الملح الذي يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يهدد بالسكتات الدماغية، والأزمات القلبية.



ويؤثر الإفراط في تناول الملح أيضاً على جهاز المناعة، والجهاز الهضمي، ويرفع خطر الإصابة بالسمنة.

اضافة اعلان



وأوصى المركز الألماني بألا تزيد كمية الملح في الطعام عن 5 غرامات، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ما يعني



الاستغناء عن الوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة، مع مراعاة إضافة القليل من الملح إلى الطعام واستخدام التوابل الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام.



وحذر المركز من خطر الاستغناء التام عن الملح، لحاجة الجسم إليه للحفاظ على توازن الماء وتوازن الإلكترويت فيه، وللهضم وعمل العضلات. والتوازن الحمضي القلوي.



وعليه لا يجب أن تقل كمية الملح يومياً، عن 3 غرامات.





24