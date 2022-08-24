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الأربعاء، 24-08-2022 03:47 م

مضاعفات ضمور النخاع الشوكي عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - يعد ضمور النخاع الشوكي أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال الرضع وتحول دون تطورهم الحركي، وهو حالة وراثية نادرة تؤدي إلى ضعف تدريجي للعضلات وهزال في جميع أنحاء الجسم ، وذلك لوجود خلل جيني ينتج عنه عدم كفاءة عمل خلايا النخاع الشوكي وجذع الدماغ.

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ويمثل الضمور العضلي الشوكي حالة وراثية نادرة تسبب ضعفاً في العضلات، ويمكن أن تؤثر على قدرة الطفل على النمو. ويصيب المرض واحداً فقط من بين كل 10 ألاف طفل، ويؤدي إلى ضعف القدرة على الزحف والمشي والجلوس والتحكم في حركات الرأس.

أعراض ضمور النخاع الشوكي عند الأطفال
بحسب الدكتور هيثم البشير، استشاري إعادة التأهيل العصبي للأطفال، ورئيس مركز التميز في علم الأعصاب لدى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: تتعدد أعراض ضمور النخاع الشوكي عند الأطفال قوية ومن السهل ملاحظتها وهي :
- ضعف العضلات وارتعاشها.
- صعوبة التنفس والبلع.
- تغيرات في شكل الأطراف والعمود الفقري والصدر نتيجة ضعف العضلات.
- صعوبة في الوقوف والمشي وأحياناً يمتد الأمر إلى صعوبة الجلوس.

 

مضاعفات ضمور النخاع الشوكي عند الأطفال
تتعدد مضاعفات ضمور النخاع الشوكي عند الأطفال، ومن أبرز هذه المضاعفات كما حددها الأطباء في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال كما يلي

- سهولة حدوث كسور العظام.
- إصابات خلع الورك.
- سوء التغذية والجفاف وذلك بسبب انعدام القدرة على البلع.
- زيادة احتمالات الإصابة بالالتهاب الرئوي.
- ضعف الرئة وضيق التنفس.
- زيادة الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي.

 

 

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