معلومات يخبرك بها طبيب العيون عن صحة قلبك

الوكيل الإخباري- يمكن أن يساعدك طبيب العيون في مراقبة صحة قلبك، حيث يمكن الكشف عن عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم في وقت مبكر من خلال فحص شامل للعين.



في السطور التالية، نستعرض معلومات عن صحة القلب يمكن اكتشافها من خلال فحص العين، وفقًا لما ذكره موقع "All about vision".



حالات العين التي تكشف عن الجلطات

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السبب الأكثر شيوعًا لانسداد الشريان الشبكي هو انسداد أحد الشرايين بسبب جلطة دموية منتشرة، حيث يمكن أن ينتقل الانسداد من القلب أو الأوعية الدموية ويستقر في العين، ويمكن أن يكون هذا مرئيًا أثناء فحص العين.



كما يمكن أن يصاب الشخص بانسداد الشريان المركزي في العين بسبب ارتفاع الكوليسترول أو الجلطات الدموية، ويمكن لطبيب العيون أن يرى الانسدادات باللون الأبيض أو البرتقالي في الأوعية الدموية في العين.



ويشار أحيانًا إلى انسداد الشريان الشبكي على أنه سكتة دماغية، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان رؤية مفاجئ وغير مؤلم.



حالات العين التي تكشف عن ارتفاع الكوليسترول

من العلامات المحتملة لارتفاع الكوليسترول وجود نتوءات صفراء أو مناطق مرتفعة حول العينين وبالقرب من الأنف، وهذه الرواسب ، التي تسمى "xanthelasma"، هي نتيجة الكوليسترول الذي يتراكم تحت الجلد.



وفي حين أنها لا تؤثر على الرؤية، إلا أنها قد تشير إلى أمراض القلب.



ما يقرب من نصف الأفراد الذين يعانون من Xanthelasma يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



تحدث هذه الحالة بسبب المواد الدهنية والكوليسترول التي تخلق حلقة رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية.



كمان أن ظهور قوس في القرنية يمكن أن يكون مؤشرًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الأطفال أو الشباب، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون من قوس القرنية لديهم مخاطر متزايدة للوفاة من الشريان التاجي أو أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال الذين لا يعانون منها.



حالات العين التي تكشف عن ارتفاع ضغط الدم

أثناء فحص العين الموسع، قد يشتبه طبيب العيون في ارتفاع ضغط الدم إذا لاحظ ما يلي:



-تلف الشرايين في العين.

-اعتلال العصب البصري

-اعتلال الشبكية، والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث نزيف في العين أو عدم وضوح الرؤية أو فقدانها.

-اعتلال المشيمية، بسبب تراكم السوائل تحت الشبكية الذي يمكن أن يؤدي إلى تشوه الرؤية وتندب الشبكية.



حالات العين التي تكشف عن النوبة القلبية

قد يكون طبيب العيون قادرًا على التقاط صورة لعينك للمساعدة في اكتشاف أمراض القلب في وقت مبكر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

ويمكن أن يظهر انخفاض تدفق الدم بسبب أمراض القلب في الشبكية، إذا تم منع أو نقص تدفق الدم إليها، وهو ما يسمى بنقص التروية، مما يؤدي إلى تلف الخلايا.



وعندما تموت خلية ما في الشبكية، فإنها تترك علامة يمكن رؤيتها من خلال اختبار يجريه الطبيب المختص، ومن خلال حساب عدد العلامات التي خلفتها خلايا الشبكية الميتة، يمكن لأطباء العيون اكتشاف ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



حالات العين التي تكشف عن خلل في صمام القلب الأبهري

قلس الأبهر هو حالة تحدث عندما لا ينغلق الصمام الأبهري للقلب بإحكام، ونتيجة لذلك، هناك فرق كبير بين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ويمكن لحدقة العين أن تتوسع وتتقلص بالتزامن مع ضربات القلب.



الكونسلتو الطبي

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