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الإثنين، 28-02-2022 04:15 م

ممارسات يومية بسيطة تمنع إجهاد العين

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الوكيل الإخباري - إجهاد العين حالة شائعة تحدث عندما تتعب عيناك، ويمكن أن يحدث هذا التعب من خلال التحديق في الشاشات لفترة طويلة أو القيادة لمسافات طويلة.

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ويُطلق على إجهاد العين الذي يصاحب الجلوس خلف الشاشة اسم إجهاد العين الرقمي، وعلى عكس حالات العين المرتبطة بالعمر، يمكن أن يستهدف إجهاد العين الرقمي الأطفال أيضا.

 

دحرجة العينين
لاستهداف إجهاد العين، توصي دون "اجلس وظهرك مستقيماً، ودون تحريك رأسك، قم ببطء وبشكل هادف بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة، بدءًا من اليسار، ثم إلى السقف، ثم إلى اليمين وأخيراً انظر على الأرض. كرر هذا 10 مرات ثم اعكس اتجاه الدوران.

 



قاعدة 20-20-20
تصف هذه الأرقام الثلاثة الوقت والمسافة لممارسة هذه القاعدة، ويعتمد التمرين على النظر بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، وسيساعد ذلك في تقليل الإجهاد والتعب.

 



تمرين راحة اليد
ضع راحتي يديك برفق فوق عينيك، دون الضغط، ودع أطراف أصابعك تتداخل، وحاول عدم السماح بمرور أي ضوء والتنفس بعمق لمدة دقيقة تقريبا. هذه الممارسة "جيدة" للعيون كما أنها تساعد على الاسترخاء.

ممارسة الرؤية المحيطية
يتطلب هذا التمرين وجود شاشة أو صورة أمامك. ودون أن تغمض عينيك عنه، حاول تحديد مكان كل الأشياء من حولك ولمسها (كوب من الماء، دفتر ملاحظات، إلخ). "بعد ذلك ، تفاعل مع الشاشة دون إغفال الأشياء الموجودة في رؤيتك المحيطية.

 

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