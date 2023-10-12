من بينها البهارات والخضروات... 8 نصائح لخفض السكر في الدم لمريض السكري

الوكيل الإخباري - إن الهدف الأساسي الذي يجب أن يسعى كل شخص حثيثاً إلى تحقيقه، سواء كان مصاباً بداء السكري من النوع 2 أو سليماً معافى، هو الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة. وهناك العديد من عادات نمط الحياة والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم.

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ويستعرض التقرير التالي قائمة لأطعمة لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وكيفية دمجها في النظام الغذائي.



الخضروات والورقيات داكنة اللون

غنية بالفيتامينات A و C و K وكذلك المعادن مثل الحديد والكالسيوم. كما أنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف، ما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.



البهارات

تساعد بعض أنواع التوابل على خفض نسبة السكر في الدم. وبالتالي فإن إضافة بعضها إلى الأطعمة قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم بأوقات الوجبات. تشمل بعض التوابل الخافضة لسكر الدم القرفة والكركم والزنجبيل.



الخضار غير النشوية

الخضروات غير النشوية غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات وصديقة للسكر في الدم. لأنها ليست نشوية وتحتوي على الكثير من الألياف، فإنها لن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. ومن بعض الأمثلة على الخضروات غير النشوية البصل والفطر والكوسة والقرنبيط والكرفس.

الفواكه قليلة السكر

إن الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم تتميز بمذاق حلو دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تحتوي معظم الفواكه بشكل طبيعي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بسبب احتوائها على الفركتوز والألياف. ومن الأمثلة على ذلك التفاح والبرتقال والتوت والجريب فروت.

الحبوب الكاملة

من المعروف أن الحبوب الكاملة منخفضة المؤشر الجلايسيمي. على عكس الحبوب المعالجة والمكررة مثل الدقيق الأبيض فإن الحبوب الكاملة غير مكررة، وبالتالي تحتوي على جزء من جنين الحبوب ونخالتها. توفر هذه الأجزاء الألياف، مما يساعد على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم.



الدهون الصحية

تساعد الدهون على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. إن إضافة الدهون الصحية إلى الوجبات يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم. تشمل بعض الأمثلة على الدهون الصحية زيت الزيتون وأفوكادو وبذور الشيا والكتان ودوار الشمس واليقطين.

مصادر البروتين

يساعد البروتين، مثل الدهون، على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. ولأن البروتين يستغرق وقتا أطول ليتحلل، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. تضم قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين الكينوا، والفول والأرز ومنتجات الصويا والبيض والألبان.

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