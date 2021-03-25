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الخميس، 25-03-2021 12:45 م

نصائح بسيطة للتمتع بأسنان صحية ناصعة البياض

baute-4-07-06-2013


الوكيل الاخباري - يسعى معظم الناس أن تصبح أسنانهم ناصعة البياض، وصحية، ليصبح مظهرهم مثاليا ولا يعانوا من وجع أو آلام الأسنان ، لذلك نشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول مجموعة من النصائح السحرية لإزالة ترسبات الأسنان والبلاك والجير.

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* ترسبات الأسنان:
يطلق مصطلح ترسبات الأسنان، على تلك الطبقة اللاصقة من البكتيريا، التي تتكون على الأسنان عندما تختلط البكتيريا في الفم بالأطعمة السكرية أو النشوية.


عندما ننظف فمنا وأسناننا، سواء بالفرشاة أو بالخيط، نتخلص من البلاك.
ويمكن أن تؤدي اللويحات غير المراقبة إلى تسوس الأسنان، والتهاب اللثة وفقدان الأسنان وتسوسها.

وتقوم فحوصات الأسنان المنتظمة بإزالة البلاك وحماية الأسنان.


* خطورة ترسبات الأسنان:
ويفسر خبراء طب الأسنان سبب خطورة ترسبات الأسنان تلك، بأن تلك البكتيريا الموجودة في البلاك هي التي تنتج الأحماض بعد الأكل أو الشرب - خاصة المنتجات السكرية والحليبية.


وإذا تُركت هذه الأحماض دون علاج، فإنها يمكن أن تدمر مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة - وهو شكل من أشكال أمراض اللثة.
وتساعد الطبيعة المتطفلة لهذه البكتيريا على تكوين طبقة البلاك تحت اللثة على جذور الأسنان وتحطيم العظام التي تدعم الأسنان، ويمكن أن تتصلب اللويحات غير المعالجة لتتحول إلى جير صعب الإزالة.


* علاجات سحرية:

إليك مجموعة من العلاجات السحرية لترسبات الأسنان، والتي جاءت على النحو التالي:

 

- اتبع روتينًا مناسبًا لنظافة الفم، نظف بالفرشاة بعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخلود إلى الفراش ليلًا.


- تأكد من جلسة تنظيف بالفرشاة والخيط بشكل لطيف، ولكن ثابت. استخدم الخيط بين الأسنان مرة يوميًا على الأقل لإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا.


- اسأل طبيبك عما إذا كان سيصف لك سائلًا مضادًا للبكتيريا، لشطف الفم لتقليل البكتيريا التي تسبب البلاك وأمراض اللثة.


- لا تستخدم الفرشاة شديدة الصلابة، لأن الشعيرات قد تؤذي لثتك، ولا تستخدم الفرشاة شديدة النعومة.


- استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر، للتأكد من أن الشعيرات لا تزال فعالة، وأن تراكم البكتيريا على فرشاة الأسنان ضئيل للغاية.


- حدد موعدًا لزيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر على الأقل، أو على النحو الموصى به من قبل طبيب الأسنان.

 

- اسأل طبيب أسنانك عن منتج يسمى مانع تسرب الأسنان، أو عازل الأسنان، وهو طلاء بلاستيكي رقيق يتم دهانه على أسطح مضغ الأسنان لحمايتها من التسوس والتآكل.


- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وتجنب مضغ شيء ما وإيقافه.
واختر الأطعمة المغذية، حيث تساعد الخضروات النيئة، مثل الكرفس، في إزالة الطعام وتساعد اللعاب على تحييد الأحماض المسببة للبلاك.


- تجنب التدخين: يساعد التدخين على تراكم الترسبات وتصلبها في الجير الخاص بالأسنان.

 

سبوتنيك

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