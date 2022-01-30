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الأحد، 30-01-2022 03:27 م

نصائح علمية تجنبك زيادة دهون البطن وظهور الكرش

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الوكيل الإخباري - نصائح علمية تجنبّك زيادة دهون البطن وظهور الكرش لأن هذه المشكلة قد تؤرق العديد من النساء اللواتي نجدهن يبحثن عن كافة الوسائل والطرق لمساعدتهم في إزالة دهون البطن والكرش والتخلص منه.

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لذلك، قبل أن تقعي في هذه المشكلة، توجد العديد من النصائح العلمية والمنطقية التي جمعناها لك من موقع ويب طب التي قد تساعدك في تجنّب زيادة دهون البطن وظهور الكرش إن حرصت على تطبيقها.

التزمي بنظام غذائي صحي لتجنّب زيادة دهون البطن
الالتزام بنظام غذائي محسوب السعرات الحرارية بما يناسبك مع التركيز على أن يكون عالي بالمغذيات المختلفة ومنوع ومتوازن.
ننصحك بتناول مجموعة متنوعة من مصادر الألياف الغذائية، مثل: الخضراوات، والفواكه، والكربوهيدرات المعقدة الموجودة بالحبوب الكاملة، والبقوليات.
كذلك، التركيز على مصادر البروتينات قليلة الدسم أو الخالية من الدهن، مثل: اللحوم، والدجاج دون دهن، والحليب ومشتقاته دون دسم.

ابتعدي عن هذه الأطعمة لتجنّب زيادة دهون البطن
تجنّب زيادة دهون البطن وظهور الكرش يحتّم الابتعاد عن مصادر الدهون المشبعة والمهدرجة كالمقالي والوجبات السريعة، والتركيز على الدهون الصحية والمفيدة كالزيوت النباتية. بالإضافة إلى تجنّب مصادر السكريات البسيطة، مثل: المشروبات الغازية، والعصائر، والحلويات فتناولها يزيد من تراكم الدهون في منطقة البطن والكرش.

 

مارسي التمارين الرياضية لتجنّب زيادة دهون البطن
الحفاظ على الوزن المثالي عن طريق زيادة الكتلة العضلية في الجسم من خلال تمارين القوة والتمرينات الهوائية، فبناء العضلات يساعد على بقاء عمليات الأيض وحرق الدهون والطاقة في الجسم فعال ومستمر حتى عند عدم ممارسة الرياضة.

 

ابتعدي عن الضغوطات والقلق لتجنّب زيادة دهون البطن
الاسترخاء وتجنّب الضغوطات والإجهاد سيساعد في الحفاظ على الأمعاء الغليظة هادئة والمساهمة في إزالة أسباب النفخة والغازات التي تؤدي إلى دهون في البطن وظهور الكرش.

 

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