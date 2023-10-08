الوكيل الإخباري - نمط الحياة الصحي الخالي من الأطعمة المضرّة، يسهم في حماية الصحة من الأمراض الخطرة والأشد خطورة على حدٍ سواء، فهل فكرتِ يوماً في اتباع حمية أو نظام معين لتقي نفسك من الإصابة بهذا المرض المميت؟

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نصائح يومية للوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي :

تقليل السعرات الحرارية

التقليل من تناول السعرات الحرارية، يمنع الورم الموجود في الثدي من الانتشار إلى مناطق أخرى، لذا يجب الاستعانة باختصاصي تغذية حتى يشرف بشكل كامل على كمية السعرات الحرارية المتناولة.

وتأتي الفائدة من تقليل نسبة السعرات الحرارية، أن ذلك يؤدي إلى تغيير في نسيج الثدي وصنع نسيج أقوى يمنع السرطان من الانتشار إلى باقي مناطق الجسم.

تناول حبوب الشوفان

هناك أطعمة معينة بحسب دراسات أجريت في مراكز الأبحاث تنصّ على أن حبوب الشوفان تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، وبحسب جامعة "هارفارد" فإن تناول المرأة للشوفان خصوصاً في سن المراهقة، يحميها من الإصابة بمرض سرطان الثدي عند التقدم في السن.



تناول الخضروات والفواكة

تناول الخضروات والفواكه الملونة، والأطعمة الغنية بفيتامين "د" مفيدة للوقاية أ حتى العلاج من مرض سرطان الثدي، إضافة إلى التوابل والبقوليات.



تناول الدهون غير المشبعة

الدهون غير المشبعة تساعد على محاربة مرض سرطان الثدي، وتتواجد بكثرة في زيت الزيتون، المكسرات، والبذور، كما أنه الأوميغا 3 أيضاً مهمة في هذه المرحلة وتتواجد في الأسماك الدهنية.



الابتعاد عن الأطعمة السكرية والدهنية

بشكل عام الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، إضافة إلى الدخان أيضاً، فإنها يزيد من هرمون الأستروجين الذي يتسبب بحدوث أضرار في خلايا الحمض النووي.

أهم الأمور للوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي

1- الحصول على فيتامين "د": وذلك من خلال التعرض المنتظم لأشعة الشمس، ومن تناول أطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل البيض والأسماك.

2- تناول الشاي الأخضر: وذلك كونه يعزز المناعة ويحتوي على مضادات للأكسدة.

3- إدخال بهارات وتوابل معينة في النظام الغذائي: مثل "الكركم" وذلك لما له من خصائص مضادة للإلتهابات.

4- الحفاظ على وزن صحي: لأن السمنة من أهم عوامل ظهور سرطان الثدي.

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