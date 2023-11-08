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الأربعاء، 08-11-2023 10:49 ص

نقص فيتامين E يهاجم هذه الفئات

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن نقص فيتامين E يهاجم بعض الفئات، ألا وهم الأشخاص، الذين لم تعد أجسامهم قادرة على امتصاص الدهون من الطعام بشكل صحيح، نظراً لأن فيتامين E يندرج ضمن الفيتامينات، التي تذوب في الدهون، لذلك يدخل الجسم مع الدهون الغذائية.

وأوضحت الجمعية أن الأمراض، التي تؤدي إلى صعوبة امتصاص الدهون من الطعام بشكل صحيح، تشمل التليف الكيسي، ومتلازمة الأمعاء القصيرة والتهاب البنكرياس المزمن.

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وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون نقص فيتامين E وراثياً، على سبيل المثال نقص بروتينات الدم بيتا "متلازمة باسن كورنزفايغ"، وهو اضطراب خلقي في أيض الدهون.


أعراض نقص الفيتامين
وتتمثل أعراض نقص فيتامين E في فقر الدم والتعب المستمر والدوار وتراجع القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى مشاكل عصبية مثل ضعف التوازن والتنسيق وتلف الأعصاب الحسية وأعراض الشلل وضعف العضلات.


وأوضحت الجمعية أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى فيتامين E بمعدل يتراوح من 12 إلى 15 ملليغراماً يومياً، مشيرة إلى أنه يمكن إمداد الجسم بفيتامين E من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل جنين القمح وزيت جنين القمح وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون والمكسرات مثل البندق واللوز.


وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين E تحت إشراف الطبيب.

 

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