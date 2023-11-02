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الخميس، 02-11-2023 12:35 م

هل يمكن تخسيس أجزاء معينة من الجسم؟

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الوكيل الإخباري - تعمل مخازن الدهون في الجسم بمثابة احتياطي حيوي للطاقة، يتم الاعتماد عليها خلال فترات التمرين، أو عندما نتّبع نظاماً غذائياً قليل السعرات، أو أثناء الصوم.

لكن، هل يمكن استهداف مواضع معينة من الجسم لإنقاص الدهون فيها؟.
يعتبر تقليل الوزن الموضعي أسطورة، بحسب الباحث نيك فولر من جامعة سيدني، ويرجع ذلك بحسب ورقته البحثية على موقع "ذا كونفيرسيشن"، إلى طبيعة تخزين الجسم لهذه الدهون.

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يقول فولر: "تأخذ الدهون المخزنة في أجسامنا شكل الدهون الثلاثية، وهي نوع من جزيئات الدهون التي يمكننا استخدامها للحصول على الطاقة. وعندما نأكل، تقوم أجسامنا أيضاً بتحويل أي طاقة غير مستخدمة مستهلكة إلى دهون ثلاثية".


ويتم تخزين الدهون الثلاثية في خلايا دهنية خاصة، تسمى الخلايا الشحمية، ويتم إطلاقها في مجرى الدم ونقلها إلى الأنسجة الدهنية، وهي الأنسجة التي نشير إليها بشكل أكثر شيوعًا باسم دهون الجسم.


ويشير البحث إلى 3 عوامل رئيسية تتحكم في موضع تخزين الدهون، هي: الجينات، والنوع، والسن.


عوامل توزيع الدهون
تتحكم الجينات في 60% من أماكن توزيع الدهون على الجسم.
وتميل النساء إلى إنقاص الوزن من الوجه والساقين والذراعين أولاً لأنها مواضع لا تؤثر على الإنجاب، مع الاحتفاظ بالدهون المخزنة حول الوركين والفخذين والأرداف.


ونتيجة عوامل هرمونية مع التقدم في العمر، تميل النساء بعد انقطاع الطمث والرجال في منتصف العمر إلى تخزين الدهون الحشوية حول البطن، وهي المنطقة الأصعب بالنسبة للتخسيس.


ويشير البحث إلى نتائج 13 دراسة سابقة، وجدت أن تدريب العضلات الموضعي لا يؤثر على إنقاص الوزن من هذا الموضع من الجسم.


كما يحذّر البحث من ترويج مكملات غذائية وعلاجات تستهدف التخسيس الموضعي، لعدم فاعليتها.


وتشير النتائج إلى أن بناء كتلة عضلية في كل أجزاء الجسم يحسن حرق الدهون فيها، وأن التمارين المتكاملة، مع اتباع نظام غذائي معتدل السعرات، تؤسس لعادات تحافظ على الرشاقة. 

 

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