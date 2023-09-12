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الثلاثاء، 12-09-2023 03:43 م

هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن أمراض القلب التاجية هي أمراض تصيب الشرايين التاجية، التي تزود القلب بالأكسجين والمواد المغذية.

وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض القلب التاجية، تتمثل في السمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة واضطراب أيض الدهون والتدخين والتوتر النفسي، إلى جانب التقدم في العمر والعوامل الوراثية.

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وأضافت الجمعية أن التغذية غير الصحية تعزز من فرص توافر العديد من هذه العوامل، مشيرة إلى أن التغذية غير الصحية تعني الإكثار من الملح والسكر والدهون واللحوم، والإقلال من الخضروات والفواكة، بالإضافة إلى تناول الوجبات السريعة.


وتتمثل العلامة الأولى لأمراض القلب التاجية في الترسبات في أوعية القلب، والتي تسمى "اللويحات" فيما يعرف بتصلب الشرايين، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأزمة قلبية.

نمط حياة صحي
ولتجنب هذا الخطر الجسيم الذي يهدد الحياة، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية واتباع نظام غذائي صحي، لاسيما النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.


ويقوم هذا النظام الغذائي على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، والاعتماد على الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون بدلاً من الدهون الحيوانية كالزبدة، وتناول الأسماك بدلاً من اللحوم، مع العمل على التمتع بوزن طبيعي والإقلاع عن التدخين.


وأظهرت الدراسات أن أي شخص أصيب بالفعل بنوبة قلبية يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى بنسبة تصل إلى 50% عن طريق اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

 

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