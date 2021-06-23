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الأربعاء، 23-06-2021 02:20 م

هذه فوائد البندق وقيمته الغذائية

البندق


الوكيل الإخباري - البندق، والمعروف أيضا بالاسم العلمي filbert، هو أحد أنواع الجوز الذي يتم الحصول عليه من شجرة Corylus، ويبلغ ارتفاع شجرة البندق بين 3 ـ 6 أمتار، وهي ذات سوق وفروع عديدة، وأوراقها طرية بيضوية حادة الرأس مزدوجة التسنن.

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* القيمة الغذائية للبندق
يحتوي البندق كغيره من أنواع المكسرات الأخرى على العديد من المواد الغذائية، التي تشتمل على السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن وغيرها من المركبات. وفي ما يأتي القيمة الغذائية لكل (100 غرام):

 

1- السعرات الحرارية 628 سعرا حراريا.
2 - الماء 5.31 غم.
3 - الكربوهيدرات 16.7 غم.
4 - نشا 0.48 غم.
5 - السكر 4.34 غم.
6 - ألياف غذائية 11 غم.
7 - بروتين 14.95 غم.
8 - دهون 60.75 غم.
9 - دهون مشبعة 4.464 غم.
10 - دهون أحادية غير مشبعة 45.652 غم.
11 - دهون ثنائية غير مشبعة 7.92 غم.
12 - فيتامين أ 20 وحدة دولية.
13 - الثيامين (فيتامين ب1) 0.643 ملغم (بما يعادل 49% من الاحتياجات اليومية).
14 - الرايبوفلافين (فيتامين ب2) 0.113 ملغم (بما يعادل 8% من الاحتياجات اليومية).
15 - نياسين (فيتامين ب3) 1.8 ملغم (بما يعادل 12% من الاحتياجات اليومية).
16 - فيتامين ب5 أو حمض بانتوثينيك 0.918 ملغم (بما يعادل 18% من الاحتياجات اليومية).
17 - فيتامين ب 6 0.563 ملغم (بما يعادل 43% من الاحتياجات اليومية).
18 - فيتامين ج 6.3 ملغم (بما يعادل 11% من الاحتياجات اليومية).
19 - فيتامين هـ 15.03 ملغم (بما يعادل 100% من الاحتياجات اليومية).
20 - فيتامين ك 14.2 ميكروغراما (بما يعادل 14% من الاحتياجات اليومية).
21 - كالسيوم 114 ملغم (بما يعادل 11% من الاحتياجات اليومية).
22 - الحديد 4.7 ملغم (بما يعادل 38% من الاحتياجات اليومية).
23 - مغنيزيوم 163 ملغم (بما يعادل 44% من الاحتياجات اليومية).
24 - منغنيز 6.175 ملغم (بما يعادل 309% من الاحتياجات اليومية).
25 - فسفور 290 ملغم (بما يعادل 41% من الاحتياجات اليومية).
26 - بوتاسيوم 680 ملغم (بما يعادل 14% من الاحتياجات اليومية).
27- زنك 2.45 ملغم (بما يعادل 25% من الاحتياجات اليومية).
28- صوديوم 0 ملغم.

 

* فوائد البندق الصحية
إن فوائد البندق عديدة ومتنوعة، نظرا لاحتوائه على قيمة غذائية عالية، ومن أهم وأبرز فوائد البندق ما يأتي:

1- يوفر البندق كميات كبيرة من مضادات الأكسدة .

2- البندق قد يساهم في تعزيز صحة القلب . 

3- البندق قد يساعد في الوقاية من مرض السرطان . 

4 - البندق قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم
5- البندق قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي
6 - قد يساعد في تعزيز وظائف الدماغ

 

المصدر - صحتك 






 




 

 


 

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