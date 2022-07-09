هل يمكن للمشي أن يخفّض ضغط الدم؟

الوكيل الإخباري- بينما كنا نعلم منذ فترة طويلة أن المشي يجلب العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقوية عضلاتنا ومساعدتنا في الحفاظ على وزن صحي، فقد اتضح أن مزايا المشي لا تتوقف عند هذا الحد.



ووفقا لورقة نُشرت في تقارير ارتفاع ضغط الدم الحالية، يرتبط النشاط البدني المنتظم بانخفاض ضغط الدم وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولا يختلف المشي للتحكم في ضغط الدم، سواء كان ذلك في الأماكن الخارجية الرائعة أو في أحد أفضل أجهزة المشي على الأقدام.



ويخبرنا الدكتور محمود الرفاعي، عضو الكلية الأمريكية لأمراض القلب: "كثيرا ما ننصح مرضانا بممارسة نشاط بدني متوسط إلى قوي، ويمكن أن يشمل ذلك المشي".



ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يؤثر ارتفاع ضغط الدم على 47٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة. ومع تقدير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن واحدا فقط من كل أربعة بالغين مصابين بارتفاع ضغط الدم يخضعون للسيطرة، فإن إيجاد طريقة موثوقة ومتسقة للحفاظ على ضغط الدم ضمن الحدود الصحية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.



ويمكن للمشي أن يساعد بالتأكيد في خفض ضغط الدم. وخلصت مراجعة منهجية واحدة نشرت في قاعدة بيانات ملخصات مراجعات التأثيرات، والتي نظرت في عدد من التجارب التي أجريت على المشي وتأثيره على ارتفاع ضغط الدم، إلى: "كان هناك دليل على الآثار المفيدة للمشي على خفض إما ضغط الدم الانقباضي أو الانبساطي أو كليهما".



ووجدت مراجعة ثانية، نُشرت في مجلة الطب الوقائي، أدلة تشير إلى أن الأفراد الذين يتبعون برنامج "المشي السريع المنتظم" يحسنون العديد من عوامل الخطر المعروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية - بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.



ويعرف مركز السيطرة على الأمراض ضغط الدم الانقباضي بأنه "الضغط في الشرايين عندما ينبض قلبك".

اضافة اعلان

روسيا اليوم