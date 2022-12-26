5 روائح عطرية مثبتة علمياً تؤثر على عواطفك

الوكيل الإخباري-وفقاً لبحث، أجرته مجلة مود ميديا، فإن 75% من المشاعر لدى الإنسان، ترتبط بشكل أو بآخر بالرائحة. ويقول جوني ويبر، من موقع بيرفيوم دايركت، إن حاسة الشم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجزء من الدماغ يدعى الجهاز الحوفي، وهو الجزء المسؤول عن العاطفة والذاكرة.

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ونظراً لأن الجهاز الحوفي يتصل بالغدد التي تفرز الهرمونات، يمكن أن يؤثر ذلك على نظامنا العصبي ومستويات التوتر. هذا يعني أن بعض الروائح يمكن أن يكون لها تأثير مهدئ.



نبات يلانغ يلانغ



زهور الياسمين



الحمضيات



إكليل الجبل



الفانيلا



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