الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

لعشاق القهوة .. تعرف على الوقت المناسب لتناولها في رمضان

كتائب القسام: استهدفنا بقذيفة قوة صهيونية

9 أطعمة خارقة لزيادة طول الأطفال

شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي

تستمر كل منها 42 يوماً .. حماس تقدم مقترح هدنة على 3 مراحل

على مائدة إفطار رمضان .. علاج منزلي غير متوقع لتخفيف التهاب الحلق!

الجمعة، 15-03-2024 03:39 م

9 أطعمة خارقة لزيادة طول الأطفال

tbl_articles_article_24286_366219283e-c644-4813-9796-b910ed3ee681


الوكيل الإخباري- لا شك في أن التغذية تؤثر بشكل أساسي على نمو الطفل وتطوره، خصوصا بطوله ونموه.

اضافة اعلان


فقد كشفت دراسة حديثة عن أن دمج عناصر من القائمة التالية المختارة من الأطعمة الغنية بالمغذيات في النظام الغذائي للطفل يمكن أن يدعم نموه بشكل كبير، ويبقيه نشيطا ويزيد من طوله، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

الحليب ومنتجات الألبان
توصلت دراسة، نُشرت في دورية Paediatrics، أن الأطفال الذين يتناولون منتجات الألبان بانتظام يتمتعون بكثافة عظام أفضل، مما يساهم في نمو الطول.


وأضافت أن تضمين الحليب والجبن والزبادي في النظام الغذائي للطفل يمكن أن يقوي عظامه، وهو أمر ضروري لزيادة الطول، ويوفر مصدرا للطاقة هاما للحفاظ على نمط حياة نشط.


الأطعمة الغنية بالبروتين
توفر الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبقوليات، الأحماض الأمينية الأساسية التي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للنمو. وتشير دراسة، نُشرت في دورية Nutrition، إلى أن مصادر البروتين المتنوعة تضمن تناول جميع الأحماض الأمينية الضرورية، وبالتالي تدعم إصلاح الأنسجة ونمو العضلات، وربما تؤثر على الطول بشكل إيجابي.

البيض والأسماك
يبرز البيض كمصدر متعدد الاستخدامات وعالي الجودة للبروتين، حيث يوفر كميات كبيرة من فيتامين D وB12، وهما من العناصر الأساسية لصحة العظام واستقلاب الطاقة. وبالمثل، تثبت الأسماك الدهنية، مثل السلمون، قيمتها بمحتواها العالي من أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D، وهي عناصر غذائية أساسية لصحة العظام ونموها.


الحبوب الكاملة
إن الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا والأرز البني، غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتوفر طاقة مستدامة للأطفال في مرحلة النمو. وفقا لبحث في دورية Pediatric Gastroenterology and Nutrition، فإن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة يرتبط بتحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وهو أمر حيوي للنمو والحفاظ على مستويات الطاقة.


خضروات ورقية
وفقا لخبير التغذية مانفي لوهيا، اختصاصي الصحة الشاملة، فإن "الخضروات الورقية، مثل السبانخ، مليئة بالحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة. يعد الحديد ضروريًا لتكوين الهيموغلوبين، الذي يحمل الأكسجين في الدم، وهو ضروري لإنتاج الطاقة. كما توفر الكالسيوم الذي يعزز نمو العظام، ويؤثر بشكل مباشر على الطول.

المكسرات والبذور
تعتبر المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا، مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتينات والمغنيسيوم الضروري لتكوين العظام وتخليق البروتين. تساهم الدهون الصحية في نمو الدماغ، بينما يدعم البروتين والمغنيسيوم النمو وإنتاج الطاقة.

الفاكهة
إن تناول الطفل الفواكه، مثل البرتقال والتوت والبابايا، المعروفة بأنها غنية بالفيتامينات، مثل فيتامين C، المهم لإنتاج الكولاجين وصحة العظام، ومضادات الأكسدة. ويساعد فيتامين C أيضًا في امتصاص الحديد، وهو أمر ضروري للنمو. توفر السكريات الطبيعية مصدرًا صحيًا للطاقة، مما يعزز الحيوية العامة.


البقوليات
توفر البقوليات، بما يشمل الفول والعدس والحمص، مصدرًا نباتيًا للبروتين والحديد والألياف، مما يدعم نمو العضلات ويحافظ على مستويات الطاقة. إن البقوليات ضرورية للنمو والحفاظ على نظام هضمي صحي وتوفير مصدر طاقة مستدام للأطفال.


البروبيوتيك
يحتوي الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى على البروبيوتيك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.


تعتبر الأمعاء الصحية أمرًا بالغ الأهمية لامتصاص العناصر الغذائية الضرورية للنمو والطاقة، تشير الأبحاث أيضا إلى أن البروبيوتيك تلعب دورا مهما في تعزيز امتصاص العناصر الغذائية المعززة للنمو.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_4_10_23_25_51_499

لعشاق القهوة .. تعرف على الوقت المناسب لتناولها في رمضان

ASUXdkhXwNQ1HSEL7RWM

على مائدة إفطار رمضان .. علاج منزلي غير متوقع لتخفيف التهاب الحلق!

19_2023-638156089926996344-699

متى يمكن أن يبدأ الطفل الصيام بشكل آمن؟

افضل-انواع-البروتين-في-رمضان-scaled

أفضل نوع بروتين على السحور- هل يمكن تناول اللحوم؟

4d7026f1e65774cc64e5275c4658bc8a_w750_h500

ما الوقت المناسب لتناول الحلويات في رمضان؟

tbl_articles_article_29207_90398438205-6bbf-4b9c-9c59-524b38f68df4

هل التمر الهندي يرفع السكر؟

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_edc264c3138b6ded4dabd744c3982bb5

مكملات فيتامين د للحامل تقلل خطر الربو على الطفل