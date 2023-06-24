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السبت، 24-06-2023 11:36 ص

طريقة لتشخيص الاصابة بالنوبة القلبية

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الوكيل الإخباري- يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من ظهور أعراض مزعجة تكشف إصابتهم بمشكلة في القلب، وعادة ما يتم اكتشاف ذلك من قبل الطبيب المختص فقط، ومن ضمن تلك المشكلات ارتفاع إنزيمات القلب.

نستعرض في التقرير التالي، كل ما يتعلق بارتفاع إنزيمات القلب، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".

ما هي إنزيمات القلب؟
تعرف الإنزيمات بأنها بروتينات ينتجها الجسم لتسريع تفاعلات كيميائية معينة بالجسم، وعادة ما توجد الإنزيمات بكميات منخفضة في الدم، وعند ارتفاعها فمن الممكن أن يشير ذلك إلى وجود إصابة في عضلة القلب أو عدم الحصول على ما يكفي من الأكسجين.

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هل من الضروري إجراء اختبار إنزيم القلب؟
من الضروري أن يحرص الأشخاص على إجراء اختبار إنزيم القلب في حالة ظهور أي أعراض، وغالبًا ما يقوم الطبيب المختص بتحديد ذلك للتأكد من مدى قوة الإصابة، وتحديد العلاج المناسب حسب كل حالة.


ما هو اختبار إنزيم القلب؟
اختبار إنزيم القلب هو اختبار يقيس إنزيمات القلب في الدم، حيث يقوم الطبيب بإدخال إبرة في ذراع المريض وسحب عينة من الدم، وغالبًا لا يحتاج المريض إلى الصيام أو الخضوع لأي استعدادات إلا إذا طلب الطبيب المختص.


ماذا يعني ارتفاع إنزيمات القلب؟
يمكن أن تشير نتائج اختبار إنزيم القلب إلى إصابة الشخص بنوبة قلبية من عدمها، وعادة ما تكون مستويات التروبونين منخفضة جدًا لدرجة أن هذا الإنزيم لا يمكن اكتشافه في الدم، ولكن في حالة ارتفاع النسبة، فمن المحتمل أن يكون الشخص قد تعرض لنوبة قلبية أو إصابة في القلب.


وعادة ما يقيس الأطباء مستويات التروبونين بالنانو جرام لكل مليلتر، فكلما زاد عدد النانو جرام لكل مليلتر في الدم، زادت احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.


أسباب ارتفاع إنزيمات القلب
هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات إنزيمات القلب، وتتضح فيما يلي:


- ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- الانسداد الرئوي.
- إصابات الكلى.
- فشل القلب الاحتقاني.
- ضعف عضلة القلب.
- إصابة أو صدمة في عضلة القلب، مثل حادث سيارة.
- ممارسة الرياضة لفترة طويلة.
- انتفاخ عضلة القلب.
- إجراء عملية القلب المفتوح.
- دعامات القلب.


علاج ارتفاع إنزيمات القلب
يختلف العلاج حسب كل حالة بعد ظهور نتيجة اختبار إنزيم القلب، ويتضح فيما يلي:
- اتباع نظام غذائي محدد.
- تناول بعض الأدوية لاستعادة تدفق الدم إلى القلب.
- إجراء عمليات جراحية فورية.

 

الكونسلتو الطبي

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