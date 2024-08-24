احمِ نفسك من السرطان.. تعرّف على الأطعمة التي تقيك من المرض الخبيث

بالمقابل، هناك أطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويُنصح بتجنبها كاللحوم المصنعة واللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الأطعمة المعالجة.
وترتبط الإصابة بالسرطان بوجود طفرات جينية في الحمض النووي للخلايا، وقد تكون هذه الطفرات مكتسبة أو وراثية. تشمل الأسباب الخارجية التي قد تساهم في تطور السرطان:
المسببات البيولوجية: مثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات.
المسببات الفيزيائية: مثل الأشعة فوق البنفسجية.
يمكنك حماية نفسك من السرطان من خلال اتباع الخطوات التالية:
-تجنب التدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.
-اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على نباتات وبروتينات ودهون صحية.
-حماية نفسك من أشعة الشمس باستخدام واقي شمسي ونظارات شمسية وقبعة.
-الحصول على اللقاحات المضادة للفيروسات التي قد تسبب السرطان.
-ممارسة النشاط البدني بانتظام.
-الحفاظ على وزن معتدل والتخلص من الوزن الزائد.
-إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن المرض.
- تجنب اللحوم المصنعة.
من خلال تبني نظام غذائي متوازن والابتعاد عن العوامل المسببة للسرطان، يمكنك أن تخطو خطوة كبيرة نحو الوقاية من هذا المرض وتحسين جودة حياتك.
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