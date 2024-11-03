حتى مع ممارسة الرياضة.. عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة كولورادو بولدر وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد، عن عواقب صحية خطيرة لفترات الجلوس الطويلة لدى جيل الألفية.

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