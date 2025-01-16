لحماية عقلك من الزهايمر – لا تنسى تناول هذا الجبن يوميا

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Neuroscience Research أن تناول جبن الكاممبرت الفرنسي المصنوع من الحليب البقري قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالزهايمر، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي غني بالدهون.

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تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد اختبار جبن الكاممبرت على عينة من الفئران، حيث أظهرت وظائف دماغهم تحسنًا ملحوظًا. وأوضح الباحثون أن هذه الفوائد تعود إلى محتوى الجبن من مركب يُدعى الميرستاميد، الذي يعزز من مستويات BDNF، وهو بروتين مهم للحفاظ على صحة المخ وتحفيز نمو الخلايا العصبية الجديدة.



وتعد هذه الدراسة ليست الأولى التي تشير إلى الفوائد الصحية لجبن الكاممبرت، فقد أظهرت دراسات سابقة أنه يساعد في تقليل مستويات البروتين بيتا أميلويد، الذي يعد من المؤشرات الرئيسية لمرض الزهايمر والخرف.



والجدير بالذكر أن هذه ليست الدراسة الأولى التي تثبت قدرة جبن الكاممبرت على تعزيز وظائف المخ، بل كشفت دراسات سابقة أنه يساعد على تقليل البروتين بيتا أميلويد، وهو مؤشر رئيسي لمرض الزهايمر والخرف.