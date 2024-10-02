ما علاقة تنظيف الأسنان بهذا المرض الخطير؟

هل من علاقة بين نظافة الفم والإصابة بسرطان الرأس والرقبة؟
وفي تفاصيل الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أكد علماء وباحثون في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة أن وجود كميات كبيرة من البكتيريا الضارة في الفم، التي عادة ما تكون مرتبطة بأمراض اللثة، يزيد احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة، مثل: السرطان، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.
وتمكنت الدراسة الجديدة من تحديد أنواع معينة من البكتيريا، تؤدي دوراً حاسماً في تطور الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.
وحلل الباحثون عينات من لعاب آلاف الأشخاص، واكتشفوا أكثر من 12 نوعاً من البكتيريا التي تزيد بشكل واضح من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الرأس والرقبة، إذ تغطي هذه الخلايا بطانة الفم والأنف والحنجرة وأجزاء أخرى من الرأس والرقبة.
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