نصائح ذهبية لخسارة الوزن قبل العيد: طريقة صحيّة لنتيجة سريعة

الوكيل الإخباري- شهر رمضان فرصة للعديد من الأشخاص لإنقاص وزنهم، لكن البعض يواجه صعوبة في تحقيق هذا الهدف بسبب أساليب تناول الطعام غير الصحيحة. في لقاء مع موقع "فوشيا"، قدمت خبيرة التغذية أنجي قصابية مجموعة من النصائح الفعّالة.

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وأشارت أنجي إلى أهمية اختيار نوعية الطعام خلال الشهر الفضيل، موضحة ضرورة شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم. كما أوصت بأن تكون وجبة السحور غنية بالبروتينات وسهلة الهضم، مع تجنب النشويات مثل المناقيش والكرواسون والحلويات.



أما في وجبة الإفطار، فتوصلت أنجي إلى أن تناول الطعام بشكل بطيء يساعد على الشعور بالشبع بسرعة، وأوصت ببدء الإفطار بشرب الماء مع التمر، ثم أداء الصلاة قبل العودة لتناول الطعام. كما شددت على أهمية تناول الشوربة والسلطة أولاً، ثم البروتينات والكربوهيدرات بكميات معتدلة.



وفقًا لأنجي قصابية، قد يؤدي الالتزام بهذه العادات الصحية إلى فقدان ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات بنهاية الشهر، وذلك بفضل تقليل استهلاك السعرات الحرارية وتنظيم مواعيد الطعام.