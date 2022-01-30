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الأحد، 30-01-2022 04:09 م

أجمل القرى والبلدان الأيرلندية

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الوكيل الإخباري - وصفت أيرلندا بأنها "جزيرة الزمرد"، نظراً لريفها الأخضر الخلاب، وحقولها الخضراء المورقة، والوديان المنحدرة شديدة الانحدار، وهو منظر طبيعي يكمله خط ساحلي مذهل من المنحدرات شديدة الانحدار والخلجان. وينتشر عبر هذه الطبيعة الخلابة العديد من البلدات والقرى، التي تضيف طابعاً فريداً إلى الأرض التي جسدتها بالفعل الثقافة والتقاليد التي تعود إلى قرون. 

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قرية بالتيمور
تقع قرية بالتيمور التاريخية بالقرب من الطرف الجنوبي لأيرلندا، ومن أبرز المعالم في المنطقة "بالتيمور بيكون .

 

روندستون
وهي قرية تقع على الساحل الغربي لأيرلندا، تعرف بأنها موطن للإبداع والفنون، وقد وفرت مشاهدها الخلابة خلفية للعديد من أفلام هوليوود، بما في ذلك The Mackintosh man لعام 1973 من بطولة بول نيومان وجيمس ماسون، وفيلم Marley & Me لعام 2008 بطولة أوين ويلسون وجنيفر أنيستون.

 

قرية إنيستيوجي
يتم الدخول إلى قرية إنيستيوجي الجميلة بعبور جسر حجري من 10 أقواس، فوق نهر The Woodstock East، مع منزلها الجورجي المهجور.

 

قرية دالكي
هي منتجع ساحلي جنوب شرق دبلن، وواحد من أغنى أحياء المدينة، وعاش هنا الكاتب المسرحي الأيرلندي جورج برنارد شو، ويوجد ببعض الشوارع الرئيسية في دالكى مبانٍ يعود تاريخها إلى القرن العاشر.

قرية دولن
يوجد بقرية دولن الساحلية العديد من المواقع الأثرية، حيث يعود العديد منها إلى العصر الحديدي، وما قبله.

 

زهرة الخليج

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