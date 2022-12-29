أفضل 4 أنشطة يمكن ممارستها في بودروم

الوكيل الإخباري - يقع بودروم على الساحل التركي المذهل المطل على بحر إيجه، والشواطئ الجميلة والمياه الفيروزية تصطف على طول المدينة، مما يجعلها المكان المثالي لقضاء شهر العسل والاسترخاء تحت أشعة الشمس أثناء الاستمتاع ببعض معالمها الرائعة. في الآتي، أفضل 4 أنشطة يمكن ممارستها خلال شهر العسل في بودروم.

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زيارة قلعة بودروم

تعتبر قلعة بودروم، التي تتطلع إلى المياه المحيطة بها، من أكثر مناطق الجذب السياحي الشهرة في بودروم. وقد تم الحفاظ على جدرانها بشكل جيد.

الاستجمام على شاطئ بيتز



يقع شاطئ بيتز على بعد حوالي ستة كيلومترات من بودروم، وهو يستحق الزيارة عندما تكون في المدينة إذا كنت تبحث عن مكان للاسترخاء. مع المياه الصافية الجميلة التي تحد امتدادها الطويل من الرمال، فإن الاستلقاء في الأرجوحة ومشاهدة العالم يمر هو أمر ممتع. تشكل بساتين الزيتون والحمضيات خلفية هادئة لمنحنى الخليج.

الاسترخاء على شاطئ بارداكي



يعد بارداكي أحد أجمل الشواطئ في بودروم، ويقع بالقرب من وسط المدينة وهو المكان المثالي إذا كنت تبحث عن الاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس بعد قضاء صباح حافل في مشاهدة معالم المدينة.

رحلة بالقارب



أثناء قضاء شهر العسل في بودروم، لا بدّ من القيام برحلة بالقارب حول الخلجان والشواطئ الجميلة التي تصطف على طول الساحل التركي. الرحلات البحرية هي طريقة رائعة لمشاهدة المزيد من الساحل أثناء الاستمتاع بالحياة على متن القارب.

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