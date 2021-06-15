اثناء السباحة في البحر الميت .. اليك ابرز ٨ نصائح

الوكيل الإخباري - المياه في البحر الميت أكثر ملوحة بنحو 10 مرات، مقارنة بمياه المحيط العادية، لذا يأتي السائحون البحر الميت، في إطار رحلات السياحة العلاجيّة، وذلك حتى يتمكّنوا من جني فوائد ملوحة المياه ومعادنها، وللاسترخاء، المياه التي يُقال إنها قد تُساعد في شفاء التهاب المفاصل وهشاشة العظام والصدفية والعديد من المشكلات الجلدية الأخرى، كما يزخر طين البحر الميت، بدوره، بالمعادن. البحر الميت هو أحد أخفض النقاط على وجه الأرض، هناك يمكن الاستلقاء للاستراحة من الهموم.

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بعض النصائح التي يجب الاطلاع عليها قبل زيارة البحر الميت، والعوم فيه :

1. لا ينصح بالبقاء داخل المياه لأكثر من 10 دقائق، يمكنك الخروج، ثم العودة مرة أخرى بعد انقضاء بعض الوقت، ولكن يستحسن ألا تزيد مدة كل مرة سباحة عن 10 دقائق.

2. لا ينصح بالسباحة، إذا كان لديك أي جروح مفتوحة أو تقرّحات، ستفهم حقًّا مقولة "نثر الملح على الجرح"، إذا فعلت عكس ما تقدّم، الأمر مؤذ.

3. لا يجب الغوص في أعماق البحر أو تبليل الوجه بالماء، إلى ذلك، يتوافر الطين على الشواطئ، في حاويات صغيرة.

4. لا تدخل الماء في عينيك، في الواقع، اضطر بعض السائحين إلى الاتصال برجال الإنقاذ لأنه بسبب الماء الذي يجبرك على الطفو والملح الذي يجعلك تغمض عينيك، يصاب البعض بالذعر، لأنه يصعب حقًا الخروج من الماء.

5. تحتاج إلى شطف الملح لمجرّد الخروج من الماء، إلّا إذا كنت تحاول علاج بعض مشكلات الجلد التي تتطلب منك الاحتفاظ بالملح.

6. الوقت المُفضّل لزيارة البحر الميت هو الربيع أو الخريف أي من مارس (آذار) حتى أبريل (نيسان)، أو من أكتوبر (تشرين الأوّل) حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، الصيف شديد الحرارة، إذ يبلغ متوسّطها 40 درجة مئويّة. لذا، لا ينصح بالذهاب بين مايو (أيّار) وسبتمبر (أيلول)، من ناحية أخرى، في الشتاء، وتحديدًا من ديسمبر (كانون الأول) إلى يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يكون الماء باردًا للغاية، وبالتالي تنعدم فرص السباحة.

7. الوقت المناسب للسباحة هو في الصباح الباكر أو في وقت متأخّر من بعد الظهر، لذا، لا تخطّط للتواجد في الخارج بين الظهيرة حتّى الخامسة مساءً، عندما تكون الشمس قوية.

8. نظرًا إلى أن طبقة البلّورات تغطّي كامل الشاطئ وقاع البحر، قد يكون المشي داخل الماء والخروج منه أمرًا صعبًا، إذا كنت حافي القدمين، في المواجهة، يفيد انتعال حذاء مائي أو صندل للمشي، وذلك لحماية قدميك من الحواف الحادة.

المصدر - سيدتي