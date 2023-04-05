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الأربعاء، 05-04-2023 03:02 م

طرق ونصائح عملية لتوضيب وترتيب الملابس في حقيبة السفر

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الوكيل الإخباري - يترتب على المسافرين الاهتمام بتوضيب حقيبة السفر قبل الانطلاق بالرحلة السياحية وتجهيز قائمة بالاحتياجات والأغراض الضرورية. في الآتي، بعض الطرق الأساسية المساعدة في ترتيب الملابس داخل حقيبة سفر واحدة.

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وضع قائمة تعبئة
يعد تخصيص الوقت لإنشاء قائمة تعبئة (وهذا يختلف عن قائمة التحقق الخاصة بالمسافر المنظم) قبل أسبوع أو أسبوعين من أفضل نصائح التعبئة لأنه يضمن عدم نسيان أي شيء ويوفر بالتالي الوقت لاحقًا، يضمن البدء مبكرًا من التمكن من شراء الأشياء التي ما زلت بحاجة إليها من دون ضغوط في اللحظة الأخيرة.


أخذ الحقيبة ذات الحجم المناسب
بمجرد الحصول على قائمة تعبئة كاملة، سيتم التعرف على ما هو أفضل سواء من خلال شراء حقيبة يد أم حقيبة مسجلة أم كليهما، كما أن بعض أفضل العلامات التجارية للأمتعة تقدم مجموعة متنوعة من الأحجام والأنماط والأوزان. عادةً ما يوصي المسافرون  بأخذ حقيبة يد كلما أمكن ذلك، سواء كان المسافر في عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة صغيرة أو شيء أطول قليلاً.


اختيار الأقمشة المناسبة للسفر
تعتبر الأقمشة المحبوكة المقاومة للتجاعيد والأقمشة المطاطة خيارات رائعة لوضعها في حقيبة السفر.


طي الملابس
يعد طي الملابس التي يمكن لفها أحد أكثر أخطاء التعبئة شيوعًا التي يرتكبها المسافرون، من خلال القيام بلف العناصر بإحكام مثل القمصان والبيجامات والسراويل والفساتين غير الرسمية لتحسين مساحة حقيبة السفر وتجنب التجعد، من خلال القيام بلف العناصر الثقيلة (مثل الجينز) أولاً ثم وضعها في الأسفل، كما أنه يجب إتباع ذلك بأشياء ملفوفة رفيعة فوق تلك الأشياء لتسهيل إغلاق حقيبة السفر بالقوة.

 

سيدتي

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