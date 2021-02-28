أحمد فهمي يعود الى أوروبا لمتابعة حالته الصحية

الوكيل الاخباري - عاد مرة أخرى الفنان المصري أحمد فهمي إلى دولة بلجيكا بأوروبا، وذلك لمتابعة حالته الصحية وعمل بعض الفحوصات على المريء للتأكد من نجاح العملية التى أجراها في أذار (مارس) الماضي.

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وكان فهمي قد خضع لعملية جراحية ثانية بمنطقة المريء في شهر مارس من العام الماضي في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر قبلها بثلاثه أشهر بنسبة 50 في المئة فقط.



ويشرف على الجراحة نفس الطبيب الفرنسي، الذي أجرى له العملية داخل أحد مستشفيات القاهرة.





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