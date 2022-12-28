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الأربعاء، 28-12-2022 12:37 م

أصالة تعلق على خضوعها لعمليات تجميل : بدي أودع الجمهور وعمري 25 سنة

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الوكيل الإخباري-شغلت الفنانة أصالة الأذهان باهتمامها المفاجىء بعمليات التجميل وخضوعها لجراحات تجميلية جعلتها تبدو أصغر سناً، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن سبب الاهتمام المفاجىء.

ردت الفنانة أصالة لأول مرة عن سبب خضوعها مؤخراً لجراحات تجميلية، مؤكدة أنها كما تعمل على تحسين صوتها وتحافظ عليه، وتجتهد في البروفات لتخرج الأغاني بأفضل شكل، يجب ايضاً أن تستثمر في شكلها لصالح عملها الفني ولتأكيد مكانتها.

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وفي تصريحات لبرنامج MBCTrending من كواليس برنامج سعودي آيدول، قالت أصالة: ما معقولة شو حالي، أنا مهبولة على حالي.


وتابعت: كتير حابة شكلي الجديد ومبسوطة، شكلي هو استثماري وله علاقة بشغلي ومكانتي، ما بدي أترك لا مكتبتي ولا تاريخي، ولا حفلة وشي فيها تعبان، وبدي أطلع بأحلى صورة، مثل ما بشتغل على صوتي وبروفاتي، وبدي لآخر يوم في حياتي شكلي يوازي روحي وأملي، وأودع الجمهور وعمري 25.


وردا على سؤال هل تزعجها رؤية صورها القديمة أجابت: طبعا بحب شكلي في الأول ودائما كنت بحب شكلي، بس كان عندي مشاكل نتيجة أخطاء طبية كتيرة وتجمعت في أماكن ما كانت لازم تتجمع، وكنت بأذي عيني.

 

واختتمت قائلة: بدي صورتي تكون بدون أخطاء على قدر المستطاع وبصلح حالي لأحلل الفلوس اللي باخدها من الناس.

نواعم

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