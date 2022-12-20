قريباً .. أصالة تطلق أغنيتها المغربية الأولى

الوكيل الإخباري-من خلال مقطع فيديو لم تتجاوز مدته الـ11 ثانية، لسيارةٍ تظهر فيها أصالة وهي تقودها وسط رمال الصحراء قبل أن تتوقف فجأة، روّجت النجمة السورية أصالة نصري أغنيتها المغربية الأولى، التي كانت تتمنى إصدارها منذ وقتٍ طويل، على حد قولها.

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وشاركت أصالة مقطع الفيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، مرفقةً إياه بتعليقٍ شرحت فيه مشاعرها، خلال الإعداد لتلك الأغنية التي تقدمها إلى جانبها المطربة المغربية أسماء لمنور.



وقالت أصالة في تعليقها: "بكلّ لحظة من لحظات التسجيل والتصوير، كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللي نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غني أغنية مغربية، وصار الوقت"، مشيرةً إلى أن أسماء رافقتها فيها، واصفةً إياها بالصديقة والأخت الموهوبة والراقية، والتي تعشق الموسيقى مثلها، وتعيش من خلالها.



وتمنت أصالة أن يحب الجمهور الأغنية مثلما أحبتها، وأن تعطيهم الفرح والسعادة، مثلما فرحت هي بها، وأنها تهدي من خلالها كلّ محبتها واحترامها لأهلها وأحبّتها في المغرب، قبل أن تكشف عن اسم مخرج الكليب وهو اللبناني حسن غدار، وتكشف أيضاً أسماء من اهتموا بإطلالتها ومن أين اختارت أزياءها، إذ اعتمدت على المصمم اللبناني زهير مراد. " زهرة الخليج "



