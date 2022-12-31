أكثر الأغاني العربية استماعاً على "يوتيوب" خلال 2022

الوكيل الإخباري-رغم وجود العديد من المنصات الإلكترونية المختصة ببث أغاني المطربين لديها، وتنافس النجوم في ما بينهم على حصد أعلى المشاهدات في هذه المنصات المنوعة، فإن أياً منها لم تستطع حتى اليوم منافسة "يوتيوب"، وجذب الجمهور إليها، كما هو في موقع تحميل الفيديوهات الأقدم والأشهر على مستوى العالم.



ويحاول الفنانون، غالباً، التباهي بأرقام مشاهداتهم في "يوتيوب"، ولا يخفى على أحد أن الكثيرين يقومون بدفع المال مقابل شراء هذه المشاهدات، حتى تظهر أعمالهم ناجحة بشكل كبير أمام جمهورهم.



وبشكل عام، ماتزال أغنية "أنت معلم"، للفنان المغربي سعد لمجرد التي أصدرها قبل سبع سنوات، تتصدر مشاهدات الأغاني العربية عبر التاريخ٬ إذ إنها تخطت حاجز المليار مشاهدة في "يوتيوب".

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أفضل الأغاني خلال 2022:

شهد عام 2022 منافسة محتدمة بين نجوم الطرب والغناء العرب، وقد تصدر بعضٌ من أغانيهم عدد المشاهدات في "يوتيوب"، قبل أن تأتي أعمال أخرى، وتزيحهم عن كرسي الصدارة، إلا أنه ومع انتهاء العام تشكلت ملامح أفضل الأغاني العربية، التي نالت إعجاب الجمهور، واستحوذت على ملايين المشاهدات خلال العام، وبدا واضحاً أن النجم المصري أحمد سعد استحوذ على هذه القائمة بوجود أربعة أعمال، قدمها خلال العام، ضمن أكثر 10 أعمال غنائية مشاهدةً.



وتالياً هذه الأعمال مرتبة بشكل تصاعدي:



10. "شكراً" - أصالة نصري

احتلت أغنية "شكراً"، التي قدمتها الفنانة السورية أصالة نصري المركز العاشر، بعد أن استطاعت جمع 81 مليون مشاهدة حتى كتابة هذا التقرير، وهي التي قدمتها لأول مرة خلال ظهورها بحفل ختام برنامج الدوم المصري الخاص باكتشاف المواهب، والأغنية من كلمات عمرو تيام، وألحان مصطفى العسال.



9. "قلبي إلو" - فرح شريم

عرفت الشابة اللبنانية فرح شريم كواحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطت بشكل خاص مع شقيقاتها في تطبيق "تيك توك"، وحصدت ملايين المشاهدات خلال تقديمها بعض مقاطع أغاني الآخرين بصوتها، قبل أن تقرر إصدار أغنيتها الأولى "قلبي إلو".



وبأول أعمالها الغنائية الخاصة، استطاعت شريم الوصول إلى 94 مليون مشاهدة خلال ستة أشهر فقط، لتحتل المركز التاسع بقائمة الأغاني العربية الأكثر شهرة في "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محفوظ الماهر.



8. "سايرينا يادنيا" - أحمد سعد

نالت أغنية "سايرينا يادنيا"، التي قدمها المطرب المصري أحمد سعد ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" شهرة واسعة جداً، واستطاعت حصد أكثر من 99 مليون مشاهدة حتى اليوم، واعتبر عدد من المراقبين أن شهرة الأغنية الكبيرة كان لها دور أيضاً في رفع مستوى مشاهدات الفيلم.



الأغنية كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.



7. "وسع وسع" - أحمد سعد

تستمر أغاني المطرب المصري أحمد سعد في تصدر قوائم المشاهدات بين جميع الأغاني العربية، ولم تحتج أغنية "وسع وسع" أكثر من خمسة أشهر لتصل لـ118 مليون مشاهدة في "يوتيوب"، كما أنها تعد من أكثر الأغاني العربية شهرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب كلوبيكس.



6. "البخت" - "ويجز"

لم يتأثر مطرب الراب المصري الشهير "ويجز" بكل الأخبار السلبية التي كتبت عنه، واستمر حاصداً النجاح تلو الآخر، وتوج كل ذلك بمشاركته في حفل ختام مونديال قطر 2022.



وشكلت أغنية "البخت" واحدةً من أهم نجاحات "ويجز" هذا العام، إذ إن الأغنية التي كتب كلماتها بنفسه حصدت 177 مليون مشاهدة في "يوتيوب".



5. "هذا الحلو" - ميريام فارس

قدمت ميريام فارس أغنيتها العراقية من نوع "الجوبي"، من كلمات وألحان يوسف العماني، ورغم وجود مئات أغاني الجوبي، التي قدمها مختلف الفنانين العرب، فإن نجاح ميريام بهذا اللون فاق التوقعات، واستطاعت أغنيتها جمع 180 مليون مشاهدة منذ طرحها في مارس 2022، وحتى اليوم.



4. "صوت العيد" - أحمد سعد

رغم أنها لم تقدم كأغنية رسمية للفنان المصري، وتم طرحها كإعلان تهنئة بالعيد لإحدى شركات الاتصال، لكن نجاحها فاق التوقعات، واستطاعت أغنية "صوت العيد" الوصول للمركز الرابع، ضمن أكثر الأغاني العربية شهرة في "يوتيوب"، بعد أن جمعت حتى اليوم 190 مليون مشاهدة، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان وسام عبدالمنعم.



3. "عليكي عيون" - أحمد سعد

يستمر أحمد سعد بتصدر المشاهدات بكل أغانيه التي يقدمها لجمهوره، وكانت أغنية "عليكي عيون" واحدة من هذه الأغاني، فقد باتت الأغنية على أعتاب الـ200 مليون مشاهدة.



وقد كتب كلماتها محمد شافعي، ولحنها المطرب المصري بنفسه.



2. "الغزالة رايقة" - محمد أسامة وكريم محمود عبدالعزيز

بلغت مشاهدات هذه الأغنية التي كانت سبباً رئيسياً في دخول الطفل محمد أسامة عالم الشهرة، حوالي 300 مليون مشاهدة، قبل أن تختفي النسخة الأصلية من "يوتيوب"، وتبدأ حسابات مختلفة بنشرها مرة أخرى، ولا يعرف سبب عدم وجود النسخة الأصلية من الأغنية الشهيرة، لكن يعتقد أن إحدى المنصات اشترت حقوق بثها، وأعادت تحميلها من جديد.





1. "من أول دقيقة" - إليسا وسعد لمجرد

حقق "الديو" الغنائي، الذي جمع المطربة اللبنانية إليسا بالمغربي سعد لمجرد المأمول منه، إذ تصدر هذا "الديو" قائمة الأغاني العربية الأكثر مشاهدة على الإطلاق في "يوتيوب" دون منافسة، وحصد الكليب الخاص به 313 مليون مشاهدة حتى اليوم.



الأغنية التي قدمت بطابع رومانسي جذاب كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها رامي جمال.



زهرة الخليج

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