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السبت، 05-02-2022 11:43 ص

أنغام تضع شرطا غريبا لحضور حفلها المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المنظِّمة لحفل الفنانة أنغام المقبل، والذي تستعد لإحيائه يوم 25 شباط (فبراير) الجاري بقصر عابدين، عن شرط واحد لحضور الجمهور الحفل، وهو عدم دخول الأطفال دون ست سنوات، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتفق عليها.

وأعلن موقع Tickets Marche عن أسعار تذاكر الحفل التي تنقسم إلى أربع فئات، وهي: الأولى: البرونزية ويبلغ سعرها 850 جنيهاً. الثانية: الفضية ويبلغ سعرها 1250 جنيهاً. الثالثة: الذهبية ويبلغ سعرها 1550 جنيهاً، والرابعة: البلاتينية ويبلغ سعرها 1850 جنيهاً.

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