أول تعليق لتيسير فهمي بعد الوعكة الصحية الطارئة

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة تيسير فهمي في تصريحات صحافية مغادرتها مساء أمس (السبت) المستشفى الذي كانت تعالج فيه، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على التشخيص الدقيق لحالتها.

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وقالت: "لسه هعرض الفحوصات والتحاليل الطبية على الأطباء علشان أعرف المشكلة فين؟ والتوصيف الدقيق إيه، سواء في الصدر؟ أو القلب؟".





وعن إمكانية سفرها خارج مصر للعلاج، أضافت:"مبحبش موضوع العلاج بره مصر، وأنا حالياً في منزلي أتلقى الرعاية الطبية لحين معرفة نتيجة الفحوصات".

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