الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

تعطل حافلة بالقرب من دوار الداخلية

الشمالي: نسعى لنصل الى التكامل الاقتصادي

مشروع لاقمة مبنى متعدد الاستخدامات وموفر للطاقة في اربد

هكذا ودّع عون قصر الرئاسة اللبنانية

الأردن يعزي العراق بضحايا حادث انفجار صهريج في بغداد

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

تعليق الدوام في مدرسة الرويشد بالفترة المسائية بسبب الظروف الجوية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 03:00 م

أول تعليق لتيسير فهمي بعد الوعكة الصحية الطارئة

1307112


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة تيسير فهمي في تصريحات صحافية مغادرتها مساء أمس (السبت) المستشفى الذي كانت تعالج فيه، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على التشخيص الدقيق لحالتها.

اضافة اعلان

 

وقالت: "لسه هعرض الفحوصات والتحاليل الطبية على الأطباء علشان أعرف المشكلة فين؟ والتوصيف الدقيق إيه، سواء في الصدر؟ أو القلب؟".

وعن إمكانية سفرها خارج مصر للعلاج، أضافت:"مبحبش موضوع العلاج بره مصر، وأنا حالياً في منزلي أتلقى الرعاية الطبية لحين معرفة نتيجة الفحوصات".

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
30-10-22-457445377

عودة محمد الترك إلى عائلته وبكاء طفله الصغير يفطر القلوب-فيديو

عمرو دياب يشعل أجواء حفله

عمرو دياب يشعل الأجواء في حفله الأخير

30-10-22-326036008

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي - صور

11ipj-730x438 (1)

نجوى كرم تلتقي جمهور تورونتو بعد غياب 4 سنوات - فيديو

Capture-730x438

أنت الحب.. كيف تذكرت نادين الراسي شقيقها جورج في أحدث ظهور-صور

29-10-22-586725524

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة عادل امام