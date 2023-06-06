الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الضمان: صرفنا 1.6 مليار دينار كحمايات اجتماعية 90% منها رواتب تقاعدية

أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

الثلاثاء، 06-06-2023 03:49 م

هكذا علق محمد رمضان على انضمام جومانا مراد الى فيلمه "ع الزيرو" !

9901941-895116891


الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة جومانا مراد عبر حسابها الخاص في "تويتر" صورة لها كشفت من خلالها لجمهورها ومتابعيها عن انضمامها الى فيلم "ع الزيرو" للفنانين محمد رمضان ونيللي كريم، وعلّقت على الصورة قائلةً: "كواليس فيلم "ع الزيرو"، قريباً".

وردّ بطل العمل الفنان محمد رمضان على منشور جومانا مراد، قائلاً: "وأنا أقول كواليسنا حلوة ليه؟!".

وتمّ تداول الصورة بكثافة، وانهالت تعليقات التهنئة على جومانا مراد على دورها الجديد في فيلم "ع الزيرو".

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج "العدل غروب" للمنتج جمال العدل.

اضافة اعلان

لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11_363742_original

أنغام تنعى الملحن الشاب محمد النادي بعد رحيله المفاجئ

ce8497c0f5146baa229cd7d3250f0ccd2657bd84-060623095738

أحمد العوضي يكشف كواليس خلافاته مع ياسمين عبدالعزيز

elaosboa20538

نقل الفنان محمد مهران الى المستشفى

فايا-يونان

40 دينار تذكرة الدرجة الخاصة لحفل الفنانة فايا يونان بالبترا بعيد الاضحى

475300_8_1685984073

بشكل مفاجئ .. تامر حسني يعلن عن وفاة فنان مصري

ر

رحل بشكل مفاجئ.. هذا سبب وفاة ملحن مصري

أخبار متعلقة
elbashayer-2022-09-02_062647

بالفيديو - هكذا ردّ محمد رمضان على استغاثة رجل طلب الزواج !

5032120

محمد رمضان : هذا اجمل شيء في جعفر العمدة !

blob_937233_original

جومانا مراد تكشف تفاصيل لقائها بنجم كرة القدم محمد صلاح

21213400841684084494

فيديو- طفلة تجهش بالبكاء في حفل محمد رمضان .. وهكذا تصرف !

download

جومانا مراد تكشف تفاصيل وفاة إبنتها

645ba4314c59b730021daeee

مصر.. المحكمة تصدر حكمها النهائي ضد الفنان محمد رمضان