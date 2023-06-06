هكذا علق محمد رمضان على انضمام جومانا مراد الى فيلمه "ع الزيرو" !

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة جومانا مراد عبر حسابها الخاص في "تويتر" صورة لها كشفت من خلالها لجمهورها ومتابعيها عن انضمامها الى فيلم "ع الزيرو" للفنانين محمد رمضان ونيللي كريم، وعلّقت على الصورة قائلةً: "كواليس فيلم "ع الزيرو"، قريباً".



وردّ بطل العمل الفنان محمد رمضان على منشور جومانا مراد، قائلاً: "وأنا أقول كواليسنا حلوة ليه؟!".



وتمّ تداول الصورة بكثافة، وانهالت تعليقات التهنئة على جومانا مراد على دورها الجديد في فيلم "ع الزيرو".



فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج "العدل غروب" للمنتج جمال العدل.





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