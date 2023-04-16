جوري بكر تكشف سراً غريباً خلال تحضيرها لشخصية "وداد" في "جعفر العمدة"

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة جوري بكر سراً غريباً عن كواليس تحضير شخصية "وداد" التي تقدمها في مسلسل "جعفر العمدة".



وتحدثت الفنانة المصرية في لقاء مع برنامج ET بالعربي عن تحضيراتها للشخصية وقالت: "قرأت المسلسل وفهمته وأحببته وبدأت ارتدي العباءة وأنزل إلى الشارع في منطقة السيدة زينب والحسين قبل أن يعرفني الجمهور، وكنت اتشاجر مع السيدات في الشارع، حتى أظهر بالشخصية القوية".

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وأضافت: "في يوم رأيت سيدة ترتدي عباءة واعجبني طريقة لباسها فأخذت منها شكل شخصية وداد، كما أنني ابتعدت عن ممارسة الرياضة حتى يزداد وزني لأكون مناسبة للشخصية".



وعن تعليقات الجمهور وانتقاداتهم لدورها، قالت: "ليس لدي أي مشكلة أن يقوم الجمهور بشتم شخصية وداد لكن ما أزعجني هو أن أجد صورتي ومكتوب عليها الرخيصة"، مشيرة إلى أنه هناك "في سيدات كنت بقابلهم يقولولا أنتي قويتينا كنت أقولها أخرسي عيب أوعي تفكري أنك تبقي زي وداد هي وحشه".



ومسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين.

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