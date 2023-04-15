نهاية مسلسل جعفر العمدة.. طلب بتغيير أحداث الحلقة الأخيرة

الوكيل الإخباري- نهاية مسلسل جعفر العمدة تشغل الآلاف في مصر والعالم العربي، قبل 6 أيام من عرض الحلقة الأخيرة في ختام شهر رمضان 2023.



البداية كانت من بطل العمل الفنان المصري محمد رمضان، حيث خرج في تصريحات إذاعية، قائلا: "النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين".



وحلّ محمد رمضان ضيفا ببرنامج "الراديو بيضحك في رمضان"، على إذاعة "الراديو 9090" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وقال إن الحلقة ستحتوي على عدد من المفاجآت متمنيا ألا يحبط أحد من النهاية غير المتوقعة.



في السياق، نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، أنباء عن تقدم أحد المحامين بشكوى لوزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، لتغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة، ومحاسبة بطل العمل في نهاية الأحداث.



المحامي قال إن المسلسل تميز بأداء رائع من كوكبة من الفنانين والفنانات المبدعات، وكان تأثيره واضحا على الجمهور، غير أنه يجب محاسبة بطل العمل على جرائمه في نهاية الأحداث.



واستند المحامي إلى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، وفقاً لـ "روسيا اليوم "



في السياق، نقل موقع "القاهرة 24" المحلي المصري عن مصادر بالشركة المنتجة قولها إنه لن يحدث أي تغيير لنهاية أحداث المسلسل، موضحا أن هذه الأحداث ما هي إلا من نسج الخيال ومجرد تمثيل، كما أن العمل تم الانتهاء من تصويره قبل بدء شهر رمضان الكريم، لذلك لن يتم تعديل أي نهايات.



مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، ويضم الفنانين مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، طارق النهري، أحمد فهيم، عصام السقا، إيمان العاصي، زينة، أحمد عبدالله، منذر رياحنة، والمسلسل قصة محمد سامي، وسيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، وتحت قيادة المخرج محمد سامي، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

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