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الجمعة، 14-04-2023 06:35 م

نجم مسلسل جعفر العمدة يكشف سرا عن العمل

مسلسل-جعفر-العمد


الوكيل الاخباري- كشف الفنان أحمد عبد الله أحد نجوم مسلسل جعفر العمدة والذي يجسد شخصية كارم فتح الله، أن المسلسل لم يكن العمل الأول له، ولكن نجاح العمل الكبير جعل البعض يظن ذلك.اضافة اعلان


وأضاف أحمد عبدالله أنه بدأ رحلته مع الفن منذ ما يقرب من 9 سنوات ببرنامج طبي بعنوان طبيب الحياة، وبعدها قدم أدوار صغيرة فى العديد من المسلسلات.

وأضاف عبد الله أنه ظل يقدم العديد من الأعمال التلفزيونية إلى أن بدأ فى المشاركة بالمسلسلات بشكل دائم مع تقديم شخصيات مؤثرة ضمن الأحداث كان آخرها الونش وضربة معلم والأخ الكبير وعلامة استفهام ولؤلؤ ونسل الأغراب. 

 




 

 


 

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