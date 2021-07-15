الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

رئيس مجلس النواب: القدس والقضية الفلسطينية مكون ثابت في الدولة الأردنية

'ذبحتونا' تستنكر التعليم الوجاهي بالمدارس الخاصة فقط

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات انسانية الى غزة

إعطاء المطعوم دون موعد مسبق قريباً

وزير التربية: نتائج التوجيهي خلال 4 أسابيع

البسطات والعربات بين الرزق وإنفاذ القانون

دودين: مستمرون بفتح القطاعات بالكامل مع بداية أيلول

بتوجيهات ملكية .. الحكومة تصرف رواتب ودعم مالي قبل العيد

العمل: التفتيش على منشآت القطاع الخاص خلال عطلة العيد

عاجل

الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

الخميس، 15-07-2021 11:15 ص

أول فيلم مصري يفوز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان

medium_2021-07-15-08b35771ef


الوكيل الإخباري - فاز فيلم (ريش) للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

كان الفيلم، الذي عُرض أول أمس الثلاثاء بالمهرجان ولاقى استحسانا من النقاد، ضمن سبعة أفلام في هذه المسابقة التي تركز بالأساس على العمل الأول أو الثاني.

الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة.

وتستمر مفارقات الفيلم لتلقي بظلال من النقد الساخر على مشكلات اجتماعية واقتصادية وكذلك أوضاع المرأة المعيلة.

وتتواصل الدورة الرابعة والسبعون لمهرجان كان السينمائي حتى 17 يوليو تموز الجاري.

كان المخرج المصري سامح علاء قد فاز بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابقة من المهرجان عن فيلمه (ستاشر).

اضافة اعلان

 

المصدر - البيان 
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
38524_Hala

حلا شيحة تهاجم تامر حسني بعد طرح كليب أغنية فيلمهما - فيديو

image

إيما بانتون وجاد جونز يعلنا زواجهما - صور

-لوبيز

جينيفر لوبيز تعود لطفولتها مرة أخرى بشكل مختلف في المسرحيات الموسيقية

6_14

حسين مقدم يقلد وائل كفوري بطريقة كوميدية - فيديو

60b6c9824236040daa49a7ad

إثبات نسب طفلي هالة صدقي بعد الحكم بحبس طليقها

BeFunky-collage-2020-10-03T115816.252

ياسمين صبري تنشر صورتين جديدتين من رحلتها إلى بحيرة كومو الإيطالية

أخبار متعلقة
639811

158 مليون دولار إيرادات فيلم Black Widow عالميًا بعد طرحه بـ 3 أيام

255801-1547589956

بهذه الطريقة يروّج أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد يوم وليلة - صورة

60e3a6f94236041a631a008d

رحيل ريتشارد دونر مخرج فيلم سوبرمان عن عمر يناهز 91 عاماً - صورة

6186942_1620984404

الفيلم العالمي The Misfits يُطلق عروضه في الشرق الأوسط وإفريقيا

135-123941-hind-sabri-corona-virus_700x400

تتويج هند صبري بجائزة نوبل للسلام - صور

ca80c44d-476d-4d0b-aa00-835c8769421f

سر عدم حضور حلا شيحة العرض الخاص لفيلم 'مش أنا'